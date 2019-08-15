Рае Квон Чунг: "Современному миру необходима новая энергетическая парадигма"

Мир стоит на пороге новой индустриальной революции, которая по масштабу и сложности процессов отличается от всех предыдущих. Очевидно, что грядущая реальность требует пересмотра основных сфер общественной жизни. «Человечеству необходим переход к новой энергетической парадигме», - считает Рае Квон Чунг, Председатель Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», член МГЭИК, удостоенный Нобелевской премии мира в 2007 году. Свой доклад на данную тему он представил в рамках прошедшей недавно конференции HPAIR Asia Conference 2019 в Нур-Султане (Казахстан).

Первая промышленная революция началась с изобретения парового двигателя, вторая происходила на базе использования электричества и конвейерного производства, третья революция сопровождалась повсеместным переходом к информационно-коммуникационным технологиям. Многие эксперты называют нынешнее время переходным. Широкомасштабное действие четвертой промышленной революции, которая характеризуется полностью автоматизированном цифровым производством, еще не наступило, однако технологии третьей достигли пика.

По мнению Рае Квон Чунга, на пути к четвертой промышленной революции мир не может больше полгаться на дешевое ископаемое топливо, требуется новая энергетическая парадигма, которая не только ответит глобальным климатическим вызовам, но и станет драйвером экономического роста. Переход к новой парадигме не произойдет естественным путем, он должен сопровождаться развитием инновационных технологий и устранением политических барьеров. В некоторых странах стоимость энергии от «чистых» источников уже сегодня может конкурировать с ценой энергии от ископаемых ресурсов. Однако для комплексных преобразований нужны перемены в экономической и социальной системах, начиная от реформ нормативно правовых актов, регулирующих деятельность в сфере электроэнергетики, заканчивая новым планированием городов, дизайна зданий и смены транспортных средств.

Эксперт считает, что у такой страны, как Казахстан есть все возможности для построения новой энергетической парадигмы. Особенно учитывая амбиции страны по сокращению вредных выбросов на 15% и стратегии в сторону развития экологически чистой энергии. Чтобы достичь успеха на этом пути, Казахстану следует развивать свою энергетическую политику, по мнению Рае Квон Чунга.

В частности, необходимо инвестировать доходы от экспорта ископаемого топлива в новую энергетическую парадигму, которая в свою очередь будет стимулировать инновации и промышленный рост. Во-вторых, следует принять ряд мер по стимулированию «зеленой» энергетики. Например, ввести налог на выброс СО2. В-третьих, начать строительство экогородов, адаптированных под климатические условия Центральной Азии, с компактной системой городского планирования, энергосберегающими зданиями, «чистым» общественным транспортом. В-четвертых, воспользоваться потенциалом «суперсетей» для экспорта излишков возобновляемой энергетики. И, в-пятых, реализовывать партнерскую программу «Зеленый мост» для воплощения инвестиционных возможностей. Напомним, что цель программы - объединение усилий государств, международных организаций, общественного и бизнес секторов в регионе Европы, Азии и Тихого океана для перехода к «зеленой экономике».

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Справка об ассоциации «Глобальная энергия»:

Ассоциация «Глобальная энергия» занимается развитием международных исследований и проектов в области энергетики при поддержке ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «ФСК ЕЭС». Ассоциация управляет Международной энергетической премией «Глобальная энергия», выступает организатором одноименного саммита, а также реализует Международную молодежную программу «Глобальная энергия».

Премия «Глобальная энергия» - международная награда за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики. С 2003 года ее лауреатами стали 39 ученых из 13 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Дании, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии. Премия входит в ТОП-99 самых престижных и значимых международных наград по данным Международной обсерватории IREG; в рейтинге престижности Международного конгресса выдающихся наград (ICDA) «Глобальная энергия» находится в категории «мега-премии» за благородные цели, образцовую практику и общий призовой фонд.