Курскэнерго за 7 месяцев 2019 года сэкономило более 2,5 млн киловатт-часов электроэнергии

В филиале «Россети Центр Курскэнерго» рассмотрели ход выполнения программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в 2019 году. Суммарный эффект от реализации мероприятий программы за 7 месяцев текущего года составил более 2,5 млн. кВт*ч.

1,5 млн. кВт*ч сэкономлено благодаря выполнению организационных мероприятий. В их числе отключения трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами, отключения трансформаторов с сезонной нагрузкой, снижение отопительных нагрузок в зданиях в нерабочий период.

Более 734 тыс. кВт*ч удалось сэкономить с помощью технических мероприятий: замена проводов на большее сечение на перегруженных линиях электропередачи и замена провода ответвлений воздушных линий в жилые дома на самонесущий изолированный провод. Кроме того, сэкономлено 312 тыс. кВт*ч электроэнергии на хозяйственные нужды.

«Выполнение мероприятий программы направлено на снижение издержек при передаче электроэнергии потребителям, сокращение производственных потерь. Высвобождающиеся средства направляются на повышение качества и надежности электроснабжения жителей региона», - отметил начальник управления энергосбережения и повышения энергоэффективности Александр Поздняков.

Ожидаемый эффект от реализации в Курскэнерго программы энергосбережения и повышения энергоэффективности по итогам 2019 года составит порядка 3,8 млн. кВт*ч.