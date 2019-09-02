Хренников А.Ю. Обеспечение надежной работы электрических сетей / А.Ю. Хренников, А.А. Кувшинов, И.А. Шкуропат.- New York: NOVA PUBLISHERS, 2019. - 296 с., ил. (на английском языке). ISBN: 978-1-53615-422-1 Хренников А.Ю. Высоковольтное оборудование в электротехнических системах: диагностика, дефекты, повреждаемость, мониторинг: учеб. пособие /А.Ю. Хренников. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 186с.

Вышли в свет книги Хренникова А.Ю. «Обеспечение надежной работы электрических сетей» и «Высоковольтное оборудование в электротехнических системах: диагностика, дефекты, повреждаемость, мониторинг: учебное пособие».

1. Хренников А.Ю. Обеспечение надежной работы электрических сетей / А.Ю. Хренников, А.А. Кувшинов, И.А. Шкуропат.- New York: NOVA PUBLISHERS, 2019. - 296 с., ил. (на английском языке). ISBN: 978-1-53615-422-1

В книге представлены теоретические и практические аспекты обеспечения надежной работы электрических сетей напряжением 6 - 500 кВ: полупроводниковые системы для защиты от обледенения воздушных линий электропередачи, диагностика частичных разрядов; электродинамические испытания реакторов; исследование технологических нарушений с повреждением силовых трансформаторов; перспективы использования фототиристоров, IGCT и IGBT для электродинамических испытаний на стойкость к токам КЗ; программируемые статические преобразователи для интеллектуальных электрических сетей; цифровые трансформаторы тока для цифровых подстанций. Приведены диагностические и математические модели обмоток высоковольтных трансформаторов и реакторов. Также рассматриваются электромагнитные силы, действующие на обмотки двухобмоточного трансформатора. В случае нахождения токопроводящих проводников трансформатора в магнитном поле рассеяния на них действуют электродинамические силы. Получены математические модели обмоток радиальных и осевых деформаций.

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2. Хренников А.Ю. Высоковольтное оборудование в электротехнических системах: диагностика, дефекты, повреждаемость, мониторинг: учеб. пособие /А.Ю. Хренников. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 186с.

В учебном пособии представлен анализ основных методов диагностики состояния электрооборудования для выявления дефектов и повреждений в процессе эксплуатации. Анализ эффективности применения основных методов диагностики сопровождается примерами обнаружения дефектов и повреждений конкретного оборудования: силовых трансформаторов, реакторов, трансформаторов тока и напряжения, разъединителей, турбогенераторов, ограничителей перенапряжения (ОПН) и т.д. Приведены примеры повреждений и расследования технологических нарушений маслонаполненного трансформаторно-реакторного оборудования в процессе эксплуатации, связанные с потерей электродинамической стойкости обмоток при протекании сквозных токов короткого замыкания (КЗ). Рассмотрены и проанализированы инциденты с повреждением обмоток силовых трансформаторов при КЗ: осевые остаточные деформации, радиальные деформации, полегание обмоточного провода под действием электродинамических сил, скручивание или раскручивание обмоток, распрессовка обмоток, повреждение прессующей системы обмоток, витковые замыкания.

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