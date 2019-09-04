"Ростелеком" и Правительство Республики Саха намерены сотрудничать для строительства ВОЛС "Удачный – Харыялах – Оленек"
 
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Контракты

"Ростелеком" и Правительство Республики Саха намерены сотрудничать для строительства ВОЛС "Удачный – Харыялах – Оленек"

Ростелеком и Правительство Республики Саха намерены сотрудничать для строительства ВОЛС Удачный – Харыялах – Оленек

4 сентября 2019, 14:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС, ЯКУТИЯ, ВЭФ-2019
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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ПАО «Ростелеком», крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, и Правительство Республики Саха (Якутия) заключили соглашение о совместной деятельности в сфере реализации инвестиционного инфраструктурного проекта по строительству волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в Арктической зоне по маршруту «Удачный – Харыялах – Оленек».

ВОЛС позволит обеспечить современными каналами связи жителей удаленных территорий Якутии, поможет развитию передовых цифровых технологий и реализации программы «Цифровой наслег».

«Ростелеком» намерен содействовать развитию телекоммуникационной инфраструктуры Оленекского района Якутии и устранению цифрового неравенства. В рамках соглашения компания готова модернизировать сети связи в якутских селах Оленек и Харыялах и установить в них точки доступа в интернет.

«Ростелеком» и Правительство Республики Саха (Якутия) намерены сотрудничать в сфере развития телемедицины, создания и модернизации систем видеофиксации нарушений ПДД, видеонаблюдения и экстренного оповещения, а также информационных систем в сфере медицины и жилищно-коммунального хозяйства.

Соглашение о намерении заключено в ходе Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке с 4 по 6 сентября 2019 года. 

Компания: ПАО "Ростелеком"

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