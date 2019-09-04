Росатом, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и ДВФУ заключили соглашение

5 сентября 2019 года во Владивостоке на полях Восточного экономического форума было подписано Соглашение о сотрудничестве по реализации проектов в сфере цифрового развития на базе ФГАОУВО «Дальневосточный федеральный университет» между Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» и Госкорпорацией «Росатом».

Подписи под документом поставили генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков и ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов.

Соглашение предполагает, что на острове Русский будет создан Международный научно-исследовательский центр перспективных ядерных технологий. Центр позволит студентам, аспирантам и ученым Приморского края, а также специалистам из стран Азиатско-Тихоокеанского региона проводить научные исследования с помощью полноценных цифровых моделей («цифровых двойников») научно-исследовательских установок Госкорпорации «Росатом».

ДВФУ cформирует на острове Русский экосистему технологического предпринимательства для инновационного развития Дальнего Востока и обеспечения лидерства России на перспективных рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Такая экосистема будет развиваться через создание на базе ДВФУ Инновационного научно-технологического центра, позволяющего выстраивать устойчивые взаимовыгодные связи с инжиниринговыми центрами, центрами исследований и разработок российских госкорпораций и ведущих IT-компаний страны.

Кроме того, в рамках создания на острове Русский центра цифрового развития будет обеспечена консолидация научно-практического опыта и компетенций в области перспективных технологий по направлениям «сквозных цифровых технологий»: «больших данных», новых производственных технологий, интернета вещей, технологий виртуальной и дополненной реальностей, а также технологий облачных вычислений и обеспечения информационной безопасности.

Также партнеры договорились: сформировать на базе Дальневосточного федерального университета лабораторию виртуальной и дополненной реальности; совместно разрабатывать передовые цифровые продукты и внедрять их в образовательный процесс с использованием программного пакета «Логос» Госкорпорации «Росатом»; проработать вопрос создания Центра обработки данных мирового уровня в рамках создаваемого ими Центра; заняться поддержкой, продвижением и реализацией совместных научных, образовательных и инновационных проектов в сфере цифрового развития, направленных на обеспечение лидерства России на перспективных рынках Азиатско-Тихоокеанского Региона.

«Подписанное соглашение имеет большое значение в контексте реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в которой Росатом активно участвует», - отметил Алексей Лихачев. – Создание центра открывает новые возможности для молодых ученых и специалистов университета и важно для развития научно-образовательного потенциала всего Дальневосточного региона. Для Росатома это соглашение важно также с точки зрения развития взаимодействия с заказчиками наших цифровых продуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков отметил:

«На Дальнем Востоке создается высокотехнологический хаб мирового уровня. В Центре цифрового развития будет сосредоточен опыт российских компаний в области «сквозных» цифровых технологий. Важно, что он не будет какой-то обособленной площадкой, где каждый работает сам на себя. Все разработки центра, имеющие важное значение для отрасли, будут тиражироваться и коммерциализироваться».

«Дальний Восток сегодня развивается, и мы хотим сюда не просто привлечь инвестиции и построить предприятия, регион должен стать культурным и образовательным центром России в АТР. Сегодня за технологии идет настоящая борьба. Нам нужно концентрировать новые технологии у себя, на Дальнем Востоке. Именно поэтому принято решение о строительстве комплекса современного технопарка на острове Русский в Приморском крае, планируется, что непосредственно строительство начнется в следующем году, пока же идет проектирование», - подчеркнул министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.