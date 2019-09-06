Губернатор штата Висконсин подписал приказ о доведении доли ВИЭ в общем балансе до 100%

Губернатор американского штата Висконсин подписал приказ (executive order)*, который предусматривает формирование энергобаланса штата к 2050 г. полностью на основе энергоресурсов с нулевым уровнем выбросов СО 2 . В соответствии с приказом создается специальное Управление по устойчивому развитию и «чистой» энергетике (Office of Sustainability and Clean Energy), которое будет контролировать выполнение поставленных задач.

Решение о доведении доли ВИЭ-генерации до 100% было принято напрямую исполнительной властью после того, как обе палаты парламента штата, где республиканское большинство не поддержало губернатора-демократа, отказались согласовать предложенный стандарт по развитию ВИЭ (Renewable Portfolio Standard, RPS)** в рамках утверждения бюджета.

Одной из мер по реализации планов губернатора является предварительное согласование отраслевым регулятором штата – Комиссией по коммунальным услугам (Wisconsin Public Service Commission, PSC) – проекта строительства соединения 345 кВ Cardinal – Hickory Creek, чтобы обеспечить поставки до 25 ГВт электроэнергии от ветропарков штата Айова в Висконсин. Затраты на проект оцениваются примерно в $ 500-550 млн, ввод в эксплуатацию ожидается в 2023 г. Согласование PSC было получено практически одновременно с выпуском приказа губернатора по развитию ВИЭ. Решение отраслевого регулятора Айовы должно быть готово в декабре 2019 г., после чего проект будет рассматриваться уже федеральными органами власти.

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* Исполнительный приказ (executive order) – акт (указ, распоряжение, постановление), подписанный главой исполнительной власти и имеющий силу закона.

** RPS, принимаемые в отдельных штатах США, устанавливают обязательный минимальный объем производства электроэнергии на основе конкретного типа ВИЭ на определенный период.