Юбилей под знаком качества: 20 лет АО "МКФ"

9 сентября ГК «Москабельмет» отмечает важную дату – юбилей АО «Москабель-Фуджикура», одного из первых в России производителей волоконно-оптового кабеля. Совместному с японской компанией Fujikura предприятию исполняется 20 лет!

За эти годы динамичное развитие, накопленный опыт и постоянное внедрение новых разработок вывело АО «Москабель-Фуджикура» в лидеры среди российских производителей оптических кабелей и обеспечило ему безупречную репутацию надежного поставщика волоконно-оптического кабеля. Он проложен в сетях ведущих интернет-провайдеров и операторов связи, Московского метрополитена и ФСК ЕЭС, его качеству доверяют Министерство Обороны, «Роснефть», «Лукойл», «Газпром» и другие крупнейшие ведомства страны. Более 250 000 километров оптического кабеля, изготовленного за это время на «Москабель-Фуджикура», равняются 20 диаметрам Земли!

Деятельность АО «МКФ» сыграла важную роль и в реализации такого важного проекта, как «Сахалин-2»: благодаря передовым технологиям производства, предприятие поставило на объект кабели, способные выдерживать экстремальные температурные условия.

Кстати, уникальный абонентский кабель «бабочка», который тоже производится на нашем заводе, первым в мире выпустил именно сооснователь предприятия – Fujikura Ltd.

Но главной гордостью АО «Москабель-Фуджикура» является его коллектив из 119 высококвалифицированных и всегда стремящихся к идеалу специлистов. Каждый из них – эксперт в своей области, радеющий за дальнейшее процветании компании. Именно благодаря им предприятие занимает те позиции, которые позволяют ему добиваться новых высот.

Поздравляем АО «Москабель-Фуджикура» и всех его сотрудников с праздником! Желаем успехов, благополучия во всем, новых интересных перспектив и достижения всех поставленных целей!