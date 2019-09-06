ISO-NE оценил динамику цен на электроэнергию в июле 2019 г.
 
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За рубежом

ISO-NE оценил динамику цен на электроэнергию в июле 2019 г.

ISO-NE оценил динамику цен на электроэнергию в июле 2019 г.

6 сентября 2019, 16:40
Рубрика: За рубежом
Метки: ISO-NE
Отрасль: Электроэнергетика 

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ISO-NE

По данным независимого системного оператора штатов Новой Англии4 ISO New England (ISO-NE), средняя стоимость электроэнергии в его операционной зоне в июле 2019 г. по сравнению с июлем 2018 г. снизилась на 9,5% на рынке на сутки вперед (Day-Ahead Energy Market) и на 13,3% на балансирующем рынке (Real-Time Energy Market).

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По типам объектов генерации в июле 2019 г. так же, как и с февраля по июнь 2019 г., на первом месте по объему выработки оказались газовые ТЭС ≈ 61%, на втором – АЭС с 24%. Ресурсы ВИЭ-генерации, куда входят ветропарки, солнечные станции и генерирующие установки на биотопливе, обеспечили ≈ 9% выработки, ГЭС ≈6%.

Импорт электроэнергии из соседних регионов составил 2 143 ГВт*ч, за счет ресурсов Demand Response было обеспечено снижение объема потребления на 5,2 ГВт*ч.

Официальный сайт ISONEwswire

Компания: АО "СО ЕЭС"

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