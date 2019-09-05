CIGRE Newsletter за сентябрь 2019 года

Leadership Circle Цифровой журнал «ELECTRA» Вебинары Мероприятия

Редакционная статья

Недавно в Рио-де-Жанейро состоялось заседание Административного совета. Основными темами обсуждения стали маркетинг и кампания "End to End" («Полный комплекс»). Данная кампания направлена на устранение представления о том, что СИГРЭ занимается только «большими системами высокого напряжения». За последнее десятилетие СИГРЭ охватил спектр низковольтных сетей и сейчас активизирует усилия, назначив экспертов по распределению в исследовательских комитетах. Национальным комитетам предлагается размещать заранее подготовленные материалы на страницах компаний-участниц в LinkedIn. Национальные комитеты, которые достигнут определенного числа фолловеров, будут выданы бесплатные пропуски на Парижскую Сессию.

Переход на цифровую версию «Electra» идет хорошо. В октябре с этой целью была утверждена компания, которая занимается веб-дизайном журнала. Мы надеемся, что цифровая платформа «Electra» будет запущена в работу в мае 2020 года.

Приглашаем всех принять участие в вебинарах, которые пройдут 5 и 19 сентября, а также в октябре и ноябре. Я лично буду проводить вебинар 19 сентября на тему проектирования воздушных линий электропередачи (ТБ 638). На бесплатных вебинарах все желающие смогут узнать о содержании различных брошюр. Чтобы получить больше информации, кликните баннер «Events» на сайте cigre.org.

Как уже упоминалось ранее, количество рассылок для наших участников увеличилось. Вы можете оформить подписку на вестник «Leadership Circle» на сайте СИГРЭ. В вестнике публикуются интервью и стратегические указания руководителей предприятий. Скоро начнет выходить вестник «Future Connections», в котором будут освещаться важные технические аспекты энергетической отрасли.

Надеюсь увидеть вас на мероприятии СИГРЭ в скором будущем.

Роб СТЕФАН, Президент СИГРЭ

Вниманию руководителей!

Теперь СИГРЭ предлагает бесплатную рассылку по электронной почте: «Leadership Circle». В ней освещаются темы, представляющие особый интерес для директоров и других руководителей компаний отрасли. Если вас интересуют беспристрастные технические перспективы высокого уровня, подписку можно оформить по ссылке.

СИГРЭ – единый комплексный портал, где представлена комплексная информация об энергосистемах!

Современная энергетическая система превращается в единую сложную и взаимосвязанную сеть, где всё сильнее стираются границы между производством, передачей и распределением электроэнергии. Подробнее по ссылке.

Новости о цифровом проекте ELECTRA

Наш увлекательный проект успешно движется вперед. Мы уже закончили планирование и составили прототипы, и теперь готовы перейти к производственной фазе. Сейчас мы делаем всё необходимое, чтобы новый цифровой журнал «ELECTRA» вышел в свет в июне 2020 года, как раз к нашему столетнему юбилею. Чтобы в общих чертах ознакомиться с новым предложением, посмотрите это короткое видео.

Следите за новостями СИГРЭ в LinkedIn

Посмотрите официальную страницу СИГРЭ в LinkedIn, доступную по этой ссылке. Мы будем вам рады!

Публикации

Августовский выпуск журнала «Electra» уже доступен на портале e-cigre.org:

Редакционная статья: Необычная и удивительная работа открытой сессии. - Роб Стефан, президент СИГРЭ

Мировые связи - Переход к энергетической безопасности на принципах целостности, прагматичности и устойчивости. Часть 2. Беседа с Ивом Цумвальдом, компания Swissgrid (сетевой системный оператор Швейцарии)

Годовые отчеты: C1;C2;C3

И многое другое...

Выпуск №305 доступен по ссылке.

Последние технические брошюры уже доступны на портале e-cigre:

Активные рабочие группы

Передовые представители мирового сообщества в сфере совместного развития и обмена опытом в отрасли энергосистем собираются для обсуждения и изучения вопросов будущего отрасли по всей цепочке создания ценности от производства до распределения.

Последние разработки Рабочих групп СИГРЭ:

TOR-JWG A3_A2_A1_B1.44 Ограничения при эксплуатации высоковольтного оборудования, возникающие в результате частых временных перенапряжений

TOR-WG C1.44 Глобальная взаимосвязанная и устойчивая электроэнергетическая система. Влияние аккумуляции энергии, регулирования спроса и правил торговли

TOR-JWG B2_C4.76 Молниезащита и заземление при перестройке и реконструкции воздушных линий передачи электроэнергии переменным и постоянным током

TOR-WG A2.64 Состояние целлюлозной изоляции в масляных трансформаторах после заводских приемочных испытаний

TOR-WG A1.68 Оценка качества работы предприятий, занимающихся производством и ремонтом электродвигателей

TOR-WG A1.67 Современные методы, опыт и ограничения испытаний на коронный разряд на концевых обмотках гидрогенераторов

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Мероприятия СИГРЭ

Ближайшие вебинары:

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