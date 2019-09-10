ПАО "ФСК ЕЭС" снижает аварийность в магистральных электросетях Северо-Запада в преддверии осенне-зимнего периода

ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) завершает подготовку магистральных электросетей Северо-Западного федерального округа (СЗФО) к предстоящей зиме. На финансирование ремонтной кампании выделено 1,54 млрд рублей, работы идут с опережением графика. По итогам 7 месяцев 2019 года уровень аварийности снизился на 17% в сравнении со средним показателем аналогичных периодов 2016-2018 гг. Об этом было заявлено на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ СЗФО к прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов, которое прошло в Петрозаводске.

В зоне ответственности Федеральной сетевой компании на территории Северо-Западного федерального округа находятся 90 подстанций общей мощностью 40,2 тыс. МВА и линии электропередачи протяженностью 13,6 тыс. км.

В рамках подготовки магистрального сетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов будет выполнен ремонт 827 единиц коммутационного оборудования, отремонтировано 5 силовых трансформаторов, 457 км линий электропередач, а так же расчищено более 11 тыс. га трасс ВЛ.

Аварийный резерв укомплектован на 100%. В наличии находятся 118 резервных источников питания общей мощностью 29,42 МВт. К выполнению аварийно-восстановительных работ в СЗФО подготовлены 146 бригад и 674 единицы спецтехники. Заключены соглашения с подрядными организациями о привлечении дополнительных ресурсов при необходимости, организовано взаимодействие с подразделениями МЧС России и региональными органами власти.