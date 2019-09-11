RusCable Review
11 сентября 2019, 17:50
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, МЭК 2019, WEC 2019, КОНГРЕСС МИРЭС
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Электроэнергетика
Состоялась встреча Александра Новака с Министром энергетики Республики Азербайджан Парвизом Oгтау оглы Шахбазовым. Главы энергетических ведомств России и Азербайджана обсудили текущие и возможные направления взаимодействия в отраслях энергетики.
Александр Новак особо отметил, что сотрудничество России и Азербайджана насчитывает долгие годы и основано на стратегическом партнерстве. При этом в энергетической сфере Россия и Азербайджан активно сотрудничают и в многостороннем формате - в рамках Электроэнергетического Совета СНГ и ОПЕК+.
“Параллельно продолжается двустороннее сотрудничество в нефтяной отрасли, в частности, по транспортировке нефти и реализации российских продуктов нефтепереработки в Республике, в этом направлении в Азербайджане активно работает ряд российских крупнейших нефтяных компаний. Ведется взаимодействие и в газовой сфере, - отметил глава Минэнерго России.