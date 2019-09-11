Состоялась встреча Александра Новака с Министром энергетики Республики Азербайджан Парвизом Oгтау оглы Шахбазовым
 
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Состоялась встреча Александра Новака с Министром энергетики Республики Азербайджан Парвизом Oгтау оглы Шахбазовым

Состоялась встреча Александра Новака с Министром энергетики Республики Азербайджан Парвизом Oгтау оглы Шахбазовым. Главы энергетических ведомств России и Азербайджана обсудили текущие и возможные направления взаимодействия в отраслях энергетики.

Александр Новак особо отметил, что сотрудничество России и Азербайджана насчитывает долгие годы и основано на стратегическом партнерстве. При этом в энергетической сфере Россия и Азербайджан активно сотрудничают и в многостороннем формате - в рамках Электроэнергетического Совета СНГ и ОПЕК+. 

“Параллельно продолжается двустороннее сотрудничество в нефтяной отрасли, в частности, по транспортировке нефти и реализации российских продуктов нефтепереработки в Республике, в этом направлении в Азербайджане активно работает ряд российских крупнейших нефтяных компаний. Ведется взаимодействие и в газовой сфере, -  отметил глава Минэнерго России.

Компания: Министерство энергетики РФ

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