Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел рабочую встречу с Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

В начале беседы Александр Новак поздравил Алексея Текслера с официальным вступлением в должность и отметил, что за время работы в Минэнерго России Алексей Текслер внёс существенный вклад в развитие целого ряда направлений топливно-энергетического комплекса.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее развитие отраслей энергетики в Челябинской области, в частности, вопросы консолидации электросетевого хозяйства, участие в программе модернизации ТЭС, а также ход газификации региона.

«В течение последних шести месяцев в Челябинске запущена сеть зарядных станций для электромобилей, запланировано дальнейшее развитие инфраструктуры для электротранспорта. В городе Копейск открыт первый в России многотопливный автозаправочный комплекс компании «Новатэк», где можно заправиться любым видом топлива - от бензина до сжиженного природного газа. Бесперебойное обеспечение жителей доступными энергетическими ресурсами и улучшение экологической ситуации – задачи, которые обозначены в качестве приоритетных при формировании стратегии развития энергетики Челябинской области», - отметил Александр Новак.

Говоря о ходе газификации региона, глава Минэнерго России напомнил, что с 1 сентября 2019 года утверждены специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа, что позволит ускорить темпы газификации потребителей Челябинской области.