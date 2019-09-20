Белгородэнерго приступило к QR-кодированию информации об энергооборудовании

В «Россети Центр Белгородэнерго» реализуется пилотный проект по QR-кодированию информации об энергообъектах филиала, построенных в рамках программы цифровой трансформации электросетевого комплекса региона.

Таблички с QR-кодом размещаются на оборудовании и содержат ссылки на ресурсы с информацией о технических характеристиках, схемах подключения, производственных инструкциях и прочих нормативных документах. Сгенерировано уже не менее 20 QR-кодов, в процессе сканирования которых мобильным устройством встроенное программное обеспечение предлагает пользователю перейти по ссылке на специализированный web-портал, содержащий перечень эксплуатационной и оперативной документации.

По мнению специалистов Белгородэнерго, новый способ получения информации обладает рядом преимуществ. Во-первых, он позволяет легко, быстро и безошибочно идентифицировать любое устройство, во-вторых, характеризуется простотой размещения – ключевые данные находятся всегда под рукой, и, наконец, считывается любыми мобильными устройствами, в том числе, с частично поврежденного QR-кода. Так, все данные об инновационном оборудовании первой цифровой подстанции 35 кВ «Никольское» и «умных» опорах наружного освещения с комплексом smart-устройств размещены на специальных табличках, закрепленных на структурных компонентах оборудования.

В перспективе специалисты планируют доработать методологию применения информационных QR-кодов, разработав решение по внесению текущих параметров оборудования и выявленных дефектов в единую базу данных в SAP, а также расширив возможности применения QR-кода для автоматического ведения базы документов.

Справочно:

Аббревиатура QR (quick response) в переводе с английского означает «быстрый отклик». Двухмерный штрих-код позволяет в одном небольшом квадрате поместить 2953 байта информации, то есть 7089 цифр или 4296 букв (около 1-2 страниц текста в формате А4). С помощью QR кодируется информация большего объема, чем у привычного штрих-кода, а для декодирования могут быть использованы личные девайсы с установленной программой считывания кодов. Для декодирования информации камеру смартфона необходимо на несколько секунд поднести к изображению. Программа произведёт дешифровку, а затем предложит выполнить определенное действие, предусмотренное содержимом кода.