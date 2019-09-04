Курскэнерго модернизирует системы уличного освещения в Курской области

Филиал «Россети Центр Курскэнерго» продолжает работу по модернизации систем уличного освещения региона. С начала 2019 года специалисты филиала заменили свыше 700 ламп и 300 светильников. Работы проводятся в соответствии с договорами, заключенными с муниципальными образованиями Курской области на предоставление дополнительной услуги «Организация систем наружного освещения».

В Обоянском, Льговском и Дмитриевском районах энергетики заменили более 500 ламп накаливания на современные светодиодные, срок эксплуатации которых в несколько раз больше. Помимо этого специалисты филиала установили энергосберегающие светодиодные светильники, произвели замену и настройку реле времени для автоматизированного управления уличным освещением с соблюдением режимов и графиков горения.

«Модернизация систем уличного освещения направлена на повышение комфорта жителей Курской области. Органам местного самоуправления это позволит значительно снизить расходы на оплату электрической энергии, потребляемой за счет применения энергосберегающих лам и оборудования», - отмечает начальник отдела маркетинга и дополнительных сервисов Курскэнерго Алексей Карпенко.

До конца года специалисты филиала планируют установить более 1500 приборов наружного освещения в районах Курской области.