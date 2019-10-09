Минвостокразвития: старые электростанции в Арктике будут модернизированы через пять лет

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ подготавливает механизм софинансирования проектов по переходу на возобновляемые источники энергии на Дальнем Востоке и в Арктике, который позволит модернизировать большинство устаревших станций в течение пяти лет. Об этом сообщил журналистам в среду замглавы Минвостокразвития РФ Александр Крутиков.

"Мы с Минэнерго России согласовали запуск для Арктики и Дальнего Востока отдельного механизма поддержки проектов, предусматривающих частные инвестиции в модернизацию старых дизельных электростанций в рамках энергосервисных контрактов. Речь идет об обязательном использовании в проекте возобновляемых источников энергии или местного топлива. Мы посчитали, что через данный механизм за пять лет можно будет заменить большую часть устаревшей генерации и на Дальнем Востоке, и в Арктике", - сказал Крутиков.

По его словам, энергосервисные контракты направлены на повышение энергосбережения и эффективности использования энергоресурсов. При заключении подобного контракта инвестор проводит модернизацию неэффективной генерации за собственный счет, а заказчик компенсирует ему затраты за счет снижения потребления энергетических ресурсов.

"Там, где частные инвестиции не окупаются в течение десяти лет с нормой доходности 14%, мы готовы за счет федерального бюджета частично субсидировать тарифы до привлекательного уровня. Мы будем готовить в ближайшее время постановление правительства о порядке отбора таких проектов", - добавил замминистра.

Он отметил, что при разработке механизма может быть полезен опыт Красноярского края по применению сырой нефти в качестве топлива и ветра для генерации в качестве альтернативы дизельному топливу.