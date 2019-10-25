На энергоблоке № 1 АЭС "Руппур" (Бангладеш) завершено бетонирование первого яруса ВЗО реакторного отделения

На первом энергоблоке АЭС «Руппур» (генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»), сооружаемой в Бангладеш по российскому проекту, завершено бетонирование первого яруса внутренней защитной оболочки (ВЗО) реакторного отделения.

«Это одно из ключевых событий 2019 года на строительной площадке энергоблока № 1. Мы завершили работы по бетонированию первого яруса ВЗО, здание реактора «выросло» до отметки +6 метров, было уложено 1145 кубических метров бетона», - сообщил заместитель директора по управлению проектом филиала АО «АСЭ» в Народной Республике Бангладеш - главный инженер проекта Юрий Кошелев.

В 2020 году планируется приступить к монтажу основного оборудования реакторного отделения первого энергоблока.

Для справки:

Внутренняя защитная оболочка – важный элемент энергоблока, обеспечивающий ядерную и экологическую безопасность объекта. В завершенном виде это будет цилиндрическая железобетонная конструкция с полусферическим куполом, внутри которой разместится ядерный реактор и оборудование первого контура АЭС. В случае аварийных ситуаций на АЭС ВЗО предотвратит выброс радиоактивных веществ в окружающую среду.

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Генподрядчик строительства АЭС «Руппур» — Инжиниринговый дивизион «Росатома». Для первой АЭС в Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на энергоблоке № 1 Нововоронежской АЭС-2. Это эволюционный проект поколения «3+», который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности. В 2017 году новый российский энергоблок был назван в числе трех лучших атомных блоков мира по версии влиятельного международного издания POWER (США). 30 ноября 2017 года, после получения лицензии на проектирование и сооружение станции от регулирующего органа Бангладеш (BAERA), начался основной этап сооружения энергоблока № 1 АЭС «Руппур» - состоялась торжественная церемония заливки «первого бетона» в основание первого энергоблока. 14 июля 2018 года началась активная фаза строительства энергоблока № 2 АЭС «Руппур». В настоящее время развернуты работы на основных зданиях и сооружениях энергоблоков № 1 и № 2.

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» создан путем объединения ведущих компаний отрасли: АО ИК «АСЭ» (Нижний Новгород), АО «Атомстройэкспорт» (Москва), АО «Атомэнергопроект» (Москва) и АО «АТОМПРОЕКТ» (Санкт-Петербург). Инжиниринговый дивизион является одним из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса, занимая около 30% глобального рынка сооружения АЭС. Ведет свою деятельность в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 80% портфеля заказов приходится на проекты за рубежом.

Реализует проекты по проектированию и сооружению АЭС большой мощности, оказывает полный спектр услуг EPC, EPC(M) и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Инжиниринговый дивизион опирается на полувековой опыт российской атомной отрасли и современные инновационные технологии.

Источник: Управление коммуникаций АО ИК «АСЭ»