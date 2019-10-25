Росатом принял участие в работе Саммита "Россия-Африка"

Госкорпорация «Росатом» приняла участие в работе Саммита «Россия-Африка», завершившегося 24 октября в г. Сочи. Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв принял участие в ряде двусторонних встреч Президента РФ В.В. Путина с лидерами Египта, Намибии, Эфиопии, ЮАР и Алжира.

Кроме того, в рамках Саммита Росатомом был подписан целый ряд соглашений. В частности, 23 октября было подписано соглашение о сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и Российским университетом дружбы народов (РУДН). Оно позволит объединить усилия Росатома и его вузов-партнеров в части популяризации российского ядерного образования за рубежом, преимущественно в странах Африки.

«Сотрудничество Госкорпорации «Росатом» и РУДН позволит развить международное межуниверситетское сотрудничество на Африканском континенте и повысит интерес к российскому ядерному образованию и российским технологиям в Африке», - подчеркнул ректор РУДН Владимир Филиппов.

В тот же день было подписано Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях между Россией и Эфиопией. Документ с российской стороны подписал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, с эфиопской – министр инноваций и технологий Эфиопиии Гетахун Мекурия Кума. Соглашение послужит отправной точкой для начала активного диалога двух стран в атомной сфере и позволит приступить к практической реализации конкретных проектов сотрудничества.

Также 24 октября было подписано соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Руанда о сотрудничестве в сооружении Центра ядерной науки и технологий на территории Республики. Документ с российской стороны подписал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, с руандийской – министр инфраструктуры Республики Руанда Клавер Гатете. Оно предусматривает сооружение Центра на базе многоцелевого исследовательского водо-водяного реактора мощностью до 10 МВт, оснащенного лабораториями и функциональными комплексами для проведения целого спектра научных изысканий. Центр позволит проводить исследования в области радиобиологии, наладить в Руанде производство радиоизотопов для широкого применения в диагностике и лечении онкологических заболеваний.

В первый день Саммита в рамках деловой программы состоялась пленарная сессия «Вклад атомных технологий в развитие Африки», организованная при поддержке Росатома. В пленарной сессии приняли участие генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, глава Агентства по атомной энергии Замбии Роланд Мсиска, министр инфраструктуры Республики Руанда Клавера Гатете, министр инноваций и технологий Эфиопии Гетахун Мекурия Кума и другие. Модератором выступила глава корпоративной социальной ответственности Accenture по регионам Африка, Россия, Ближний Восток и Турция Кхетива Нкуна.

Выступая на сессии, Алексей Лихачёв отметил, что сегодня доступная и стабильная энергия является базовым условием достижения целей устойчивого развития. Он отметил, в частности, что атомная энергетика выступает как инфраструктурный драйвер национальной экономики, поскольку 1 доллар США, вложенный в проект, оборачивается 2 долларами в виде заказа местным предприятиям.

«Мы можем совершить качественный прорыв в Африке с точки зрения технологического развития и применения ядерных технологий в ближайшие несколько лет», - подчеркнул глава Росатома.

Первый заместитель генерального директора «Росатома» Кирилл Комаров принял участие в пленарной сессии Минэкономразвития «Россия-Африка: раскрывая потенциал сотрудничества». В ходе пленарной сессии было отмечено, что Росатом уже сейчас взаимодействует с более чем 20 странами Африки, в частности, строит крупнейшую на континенте АЭС «Эль-Дабаа» в Египте с установленной мощностью 4,8 ГВт. На разной стадии реализации находятся крупные урановые проекты в Танзании и Намибии. Помимо этого, Росатом активно участвует в реализации проекта по сооружению центра ядерной науки и технологий на базе исследовательского реактора в Замбии. Развивая такие проекты, Росатом продолжает традиции по продвижению науки и инноваций в Африке.

Президент «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов принял участие в сессии «Ведение бизнеса в Африке: возможности, условия и риски», где рассказал об опыте Госкорпорации «Росатом» в реализации проектов на Африканском континенте. В своем выступлении Е. Пакерманов уделил особое внимание особенностям реализации атомных проектов в странах Африки и выделил несколько основных вызовов, в числе которых - отсутствие необходимого количества квалифицированных кадров и инфраструктуры.

«Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку нашим африканским партнерам, искать совместные решения по этим направлениям и содействовать стабильному поэтапному развитию национальных ядерных энергетических программ», - подчеркнул он.

В экспозиционной части Форума работал объединенный стенд Госкорпорации «Росатом», на котором были представлены передовые решения на базе ядерных технологий, предлагаемые для внедрения в странах Африки. Его посетили многие высокопоставленные участники мероприятия.

Экономический форум «Россия – Африка» прошел в Сочи 23-24 октября 2019 года. По оценкам организаторов, мероприятие стало одним из самых масштабных событий в истории российско-африканских отношений. На Саммит были приглашены руководители всех 54 государств континента. Организатором выступил Фонд Росконгресс.