Открыт приём заявок на соискание премии "Индустрия"

С 1 ноября 2019 года на официальном сайте ИННОПРОМ можно подать заявку на соискание национальной промышленной премии “Индустрия”. Конкурс проходит в 3 этапа: проверка соответствия заявок формальным требованиям, экспертная оценка и определение пяти номинантов, выбор лауреата. Победитель будет объявлен на церемонии открытия Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2020 6 июля 2020 года.

Правительственная премия «Индустрия» призвана стимулировать развитие и распространение передовых технологий в промышленном производстве. В состав совета по присуждению премии входят российские и международные эксперты в области промышленных инноваций, представители деловых СМИ и институтов развития. Возглавляет совет Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Заявки, соответствующие предъявленным требованиям, направляются на экспертизу членам экспертного совета. Прием заявок на соискание премии продлится до 1 марта 2020 года.

Критерии отбора номинантов:

Технологическая новизна – оценка эффективности технологии, преимущества по сравнению с существующими на рынке решениями;

Экономический эффект – анализ спроса на технологию, прогноз коммерциализации, динамика объема рынков, экономическая выгода для конечного потребителя;

Межотраслевой характер проекта – оценка системного эффекта на развитие отраслей промышленности. Насколько представленная технология может быть использована в других секторах/отраслях, повышая производительность, конкурентоспособность и темпы роста;

Ориентация на глобальный рынок – оценка объема экспортных показателей в общем объеме производства компании. Показатели успешности деятельности компании за рубежом.

В 2019 году на соискание премии подали заявки 70 компаний из 20 российских регионов. Лауреатом премии стала ГК «Хевел», которая представила фотоэлектрический модуль на основе гетероструктурного перехода (аморфный/монокристаллический кремний) с КПД ячейки 22,5% и мощностью более 310 Вт. На присуждение премии были также номинированы ООО «С-ИННОВАЦИИ» (Москва), ПАО «Челябинский цинковый завод» (Челябинск), АО «Северсталь Менеджмент» (Москва) и ООО «Нижегородполимерстрой» (Нижний Новгород).

Подробную информацию об условиях конкурса можно найти на сайте http://industriaprize.ru

Справка о Премии:

Национальная промышленная премия Российской Федерации «Индустрия» учреждена в 2014 году Минпромторгом России в целях содействия внедрению перспективных технологий в промышленном производстве, общественного признания передовых практик российских компаний в области промышленного развития. В 2015 году премия получила статус Правительственной.

Премия призвана содействовать формированию стратегических приоритетов государственной промышленной политики Российской Федерации и их продвижению как внутри страны, так и в международном сообществе.

Справка о мероприятии:

ИННОПРОМ — международная промышленная выставка, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. За 10 лет выставка ИННОПРОМ стала крупнейшим в России мероприятием, посвященным новейшим технологиям и разработкам в сфере промышленности, а также – эффективной торговой площадкой, одним из инструментов экспорта российской промышленной продукции. Основная тема ИННОПРОМ-2020 — “Гибкое производство”. Страна-партнер — Италия.