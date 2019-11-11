Федеральная сетевая компания обеспечила возможность передачи 84,6 МВт мощности тепличному комплексу "Ботаника" в Волгоградской области

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») подключила к Единой национальной электросети одно из крупнейших агропредприятий Волгоградской области – тепличный комплекс «Ботаника». Для этого модернизировано оборудование двух центров питания региона – 500 кВ «Трубная» и 220 кВ «Волжская», построены заходы от воздушной линии 220 кВ «Трубная – Волжская» на подстанцию потребителя. Проект создает возможности для ввода в работу новых теплиц с увеличением площади агропредприятия в 2,5 раза – до 95 гектаров.

На магистральных подстанциях 500 кВ «Трубная» и 220 кВ «Волжская» устаревшие трансформаторы тока заменены на современные высоконадежные аналоги. Также на «Трубной» установлена новейшая автоматика ограничения перегрузки оборудования (АОПО), позволяющая снизить вероятность технологических нарушений на линиях электропередачи и подстанционном оборудовании. После сооружения заходов на подстанцию 220 кВ «Норби», построенную потребителем, образованы две новые ЛЭП – 220 кВ «Трубная – Норби» и 220 кВ «Волжская – Норби».

В настоящее время обеспечено электроснабжение агрокомплекса в объеме до 42,32 МВт. В 2020 году передаваемая потребителю мощность будет увеличена в 2 раза.

Проект «Ботаника» реализуется на базе совхоза «Овощевод» в городе Волжский Волгоградской области. В 2019 году агропредприятие увеличило площадь теплиц на 75% – до 63 гектаров, что позволит ему нарастить производство овощей и фруктов до 50 тыс. тонн в год. К 2021 году планируется увеличить площадь теплиц до 95 гектаров, урожайность – до 90 тыс. тонн в год.