Более 700 миллионов рублей направили с начала года на охрану труда и обеспечение производственной безопасности работников "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье"

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»* уделяют большое внимание охране труда и обеспечению производственной безопасности своих работников. За 9 месяцев 2019 года компании направили на эти цели 748 млн. рублей. Основная часть средств, 575,6 млн. рублей, направлена на обеспечение работников спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и приспособлениями, снижающими риски травматизма при выполнении работ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, данная сумма увеличилась на 2 млн. рублей.

На санитарно-гигиенические мероприятия по предупреждению заболеваний на производстве направлено 122 млн. рублей, на общее улучшение условий труда работников компании – 18,9 млн. рублей.

«Наша компания – ответственный работодатель. И, что не менее важно, мы считаем для себя обязательным содействовать реализации государственной политики в области социальной защиты граждан. Поэтому охрана жизни и здоровья наших сотрудников, создание для них комфортных, безопасных условий труда является для нас важнейшей задачей», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

В целях контроля за соблюдением требований безопасности во всех филиалах компаний на регулярной основе организуются проверки работающих бригад. Выполняются мероприятия по организации безопасного выполнения плановых и аварийных работ в электроустановках, совершенствование систем внутреннего технического контроля и оперативно-технологического управления.

Ежемесячно проходят Дни охраны труда, в рамках которых проводится работа с персоналом по вопросам предупреждения производственного травматизма, проверяются санитарно-гигиенические условия бытовых помещений, противопожарное состояние зданий и сооружений, укомплектованность персонала спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты.

В рамках обеспечения безопасности дорожного движения «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают обучение специалистов по «Программе защитного вождения», целью которой является формирование навыков ситуационного мышления, защитного поведения на дороге, улучшение концентрации внимания, распознавание опасностей и прогнозирования действий других участников движения. За девять месяцев навыки безопасного вождения получили около двух тысяч работников компаний.