Инвестпроект в Кирсе

Завод «Кирскабель» Верхнекамского района Кировской области в рамках импортозамещения реализует инвестиционный проект стоимостью 720 млн рублей.

Предприятие запустит серийное производство высоковольтных кабелей нового поколения на напряжение до 550 кВ. Проект уже получил поддержку в минпромторге России.

Первый этап реализации проекта потребует больше 220 млн рублей, 146 из них составят федеральные инвестиции, рассказал директор предприятия Александр Козунин. Сегодня на заводе построен специальный испытательный комплекс, вырабатывающий напряжение до 700 кВ, с помощью которого будут тестировать новый кабель.

Завершить модернизацию и выйти на полную проектную мощность планируется в 2023 году. Согласно расчетом выручка от новой продукции составит около 2 млрд рублей в год.