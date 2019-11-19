НИК D1 РНК СИГРЭ организовал экскурсионное занятие для магистрантов Московского энергетического института на завод "Изолятор"

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19 ноября 2019, 17:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК D1
Отрасль: Электроэнергетика
11 ноября 2019 года на заводе «Изолятор» прошло экскурсионное занятие для магистрантов кафедры физики и технологии электротехнических материалов и компонентов Института электротехники Национального исследовательского университета «МЭИ». Заводе «Изолятор» - ведущий научно-технический партнер РНК СИГРЭ и базовое предприятие НИК D1 «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики».
Занятие прошло в рамках многолетнего и продуктивного сотрудничества МЭИ и «Изолятора». Так, в сентябре этого года в МЭИ состоялось торжественное открытие учебной аудитории завода «Изолятор», оснащенной самыми современными средствами обучения и тематически оформленной в соответствии с профилем деятельности предприятия.
Сопровождал магистрантов МЭИ преподаватель кафедры ФТЭМК Анатолий Черкасов.
Занятие провели руководитель НИК D1 РНК СИГРЭ, генеральный директор ООО «Завод «Изолятор» Александр Славинский и главный специалист по техническому сопровождению коммерческой службы Виктор Кирюхин.
После просмотра корпоративного фильма Александр Славинский познакомил учащихся с вековой историей предприятия, его достижениями и ролью в развитии электроэнергетики, а также рассказал о деятельности Российского Национального Комитета СИГРЭ.
Во второй части занятия Виктор Кирюхин провел экскурсию по производству, где подробно представил все этапы современной технологии изготовления высоковольтных вводов и их испытаний, а так же дал развернутые ответы на все вопросы учащихся.
Все запланированные цели занятия были достигнуты, сотрудничество завода «Изолятор» с одним из ведущих вузов страны продолжается.
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