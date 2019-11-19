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НИК D1 РНК СИГРЭ организовал экскурсионное занятие для магистрантов Московского энергетического института на завод "Изолятор"

НИК D1 РНК СИГРЭ организовал экскурсионное занятие для магистрантов Московского энергетического института на завод Изолятор

19 ноября 2019, 17:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК D1
Отрасль: Электроэнергетика 

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11 ноября 2019 года на заводе «Изолятор» прошло экскурсионное занятие для магистрантов кафедры физики и технологии электротехнических материалов и компонентов Института электротехники Национального исследовательского университета «МЭИ». Заводе «Изолятор» - ведущий научно-технический партнер РНК СИГРЭ и базовое предприятие НИК D1 «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики».

Занятие прошло в рамках многолетнего и продуктивного сотрудничества МЭИ и «Изолятора». Так, в сентябре этого года в МЭИ состоялось торжественное открытие учебной аудитории завода «Изолятор», оснащенной самыми современными средствами обучения и тематически оформленной в соответствии с профилем деятельности предприятия.

Сопровождал магистрантов МЭИ преподаватель кафедры ФТЭМК Анатолий Черкасов.

Занятие провели руководитель НИК D1 РНК СИГРЭ, генеральный директор ООО «Завод «Изолятор» Александр Славинский и главный специалист по техническому сопровождению коммерческой службы Виктор Кирюхин.

После просмотра корпоративного фильма Александр Славинский познакомил учащихся с вековой историей предприятия, его достижениями и ролью в развитии электроэнергетики, а также рассказал о деятельности Российского Национального Комитета СИГРЭ.

Во второй части занятия Виктор Кирюхин провел экскурсию по производству, где подробно представил все этапы современной технологии изготовления высоковольтных вводов и их испытаний, а так же дал развернутые ответы на все вопросы учащихся.

Все запланированные цели занятия были достигнуты, сотрудничество завода «Изолятор» с одним из ведущих вузов страны продолжается.

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