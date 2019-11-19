НИК D1 РНК СИГРЭ организовал экскурсионное занятие для магистрантов Московского энергетического института на завод "Изолятор"

11 ноября 2019 года на заводе «Изолятор» прошло экскурсионное занятие для магистрантов кафедры физики и технологии электротехнических материалов и компонентов Института электротехники Национального исследовательского университета «МЭИ». Заводе «Изолятор» - ведущий научно-технический партнер РНК СИГРЭ и базовое предприятие НИК D1 «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики».

Занятие прошло в рамках многолетнего и продуктивного сотрудничества МЭИ и «Изолятора». Так, в сентябре этого года в МЭИ состоялось торжественное открытие учебной аудитории завода «Изолятор», оснащенной самыми современными средствами обучения и тематически оформленной в соответствии с профилем деятельности предприятия.

Сопровождал магистрантов МЭИ преподаватель кафедры ФТЭМК Анатолий Черкасов.

Занятие провели руководитель НИК D1 РНК СИГРЭ, генеральный директор ООО «Завод «Изолятор» Александр Славинский и главный специалист по техническому сопровождению коммерческой службы Виктор Кирюхин.

После просмотра корпоративного фильма Александр Славинский познакомил учащихся с вековой историей предприятия, его достижениями и ролью в развитии электроэнергетики, а также рассказал о деятельности Российского Национального Комитета СИГРЭ.

Во второй части занятия Виктор Кирюхин провел экскурсию по производству, где подробно представил все этапы современной технологии изготовления высоковольтных вводов и их испытаний, а так же дал развернутые ответы на все вопросы учащихся.

Все запланированные цели занятия были достигнуты, сотрудничество завода «Изолятор» с одним из ведущих вузов страны продолжается.