 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Приглашаем принять участие в онлайн-конференции на тему "Why Open Source Works for Industrial IoT"

Приглашаем принять участие в онлайн-конференции на тему Why Open Source Works for Industrial IoT

20 ноября 2019, 17:40
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в вебинаре на тему «Why Open Source Works for Industrial IoT».

Дата проведения конференции: 4 декабря 2019 года.

Время начала: 19:00 (мск).

Участие в конференции бесплатное с предварительной регистрацией.

Узнать более подробную информацию о ключевых темах конференции, спикерах  и участниках мероприятия, а также зарегистрироваться на участие можно на сайте конференции по ссылке.

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