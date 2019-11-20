Приглашаем принять участие в онлайн-конференции на тему "Why Open Source Works for Industrial IoT"

Уважаемые коллеги!



Приглашаем Вас принять участие в вебинаре на тему «Why Open Source Works for Industrial IoT».



Дата проведения конференции: 4 декабря 2019 года.



Время начала: 19:00 (мск).



Участие в конференции бесплатное с предварительной регистрацией.



Узнать более подробную информацию о ключевых темах конференции, спикерах и участниках мероприятия, а также зарегистрироваться на участие можно на сайте конференции по ссылке.