Приглашаем принять участие в онлайн-конференции на тему "Why Open Source Works for Industrial IoT"

Данные Ассоциации "Электрокабель"
20 ноября 2019, 17:40
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в вебинаре на тему «Why Open Source Works for Industrial IoT».
Дата проведения конференции: 4 декабря 2019 года.
Время начала: 19:00 (мск).
Участие в конференции бесплатное с предварительной регистрацией.
Узнать более подробную информацию о ключевых темах конференции, спикерах и участниках мероприятия, а также зарегистрироваться на участие можно на сайте конференции по ссылке.
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