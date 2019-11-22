Ленинградская АЭС: энергоблок №5 работает на номинальной мощности

21 ноября 2019 года энергоблок №5 Ленинградской АЭС после завершения планово-предупредительного ремонта был подключен к единой энергосети и в настоящее время работает на 100% мощности.

Проведенный планово-предупредительный ремонт стал первым после ввода нового ленинградского энергоблока в промышленную эксплуатацию в октябре 2018 года.

«За время ремонта мы выполнили весь запланированный объем работ: в соответствии со схемой загрузки переставили активную зону реактора, оценили состояние самого важного оборудования энергоблока и отремонтировали или заменили его отдельные механизмы и узлы. Все работы проведены с высоким качеством. Можно с уверенностью сказать: реакторная и паротурбинная установки и другое оборудование, напрямую влияющее на безопасность атомной станции, будет и далее работать надежно, эффективно и безопасно – так, как это предусмотрено проектом», - рассказал, главный инженер Александр Беляев.

В настоящее время в работе находятся также блоки №2 и № 4, которые несут суммарную нагрузку согласно диспетчерскому графику 2602 МВт. Энергоблок № 3 находится в плановом ремонте с 2 ноября 2019 года.

Источник: Управление информации и общественных связей Ленинградской АЭС