Всемирная конференция радиосвязи определила под 5G беспрецедентный объем частот в миллиметровом диапазоне

Завершившаяся в Египте Всемирная конференция радиосвязи определила под системы связи 5G/IMT-2020 беспрецедентно большой (более 10 ГГц) объем радиочастотного ресурса в т.н. «миллиметровом» диапазоне (выше 24 ГГц) и гармонизировала для стран БРИКС частотный ресурс 4,8-4,99 ГГц, позволяющий в ускоренном порядке создавать сети IMT-2020. В России он имеет минимальную загрузку правительственными системами, что позволяет сэкономить на конверсии спектра ради внедрения 5G.

Под сети связи пятого поколения ВКР-19 определила полосы частот в диапазонах 24,25-27,5 ГГц, 37-43,5 ГГц и 66-71 ГГц.

Всемирная конференция радиосвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) 2019 года (ВКР-19) проходила в Шарм-эш-Шейхе с 28 октября по 22 ноября. Основной задачей ВКР-19 было внесение изменений в Регламент радиосвязи – международный договор, регулирующий использование радиочастотного спектра и спутниковых орбит, для внедрения ряда новых технологий и систем радиосвязи.

Всемирные конференции радиосвязи проводятся каждые три-четыре года. В ВКР-19 приняло участие рекордное количество делегатов – более 3,9 тыс. из 162 стран-членов МСЭ, членов секторов, организаций наблюдателей, представляющих операторов связи, производителей оборудования, а также из специализированных агентств ООН (ВМО, ИКАО, ИМО и др.).

В межведомственную правительственную делегацию России входили представители Минкомсвязи России, других заинтересованных министерств и ведомств, а также подведомственных организаций и предприятий различных отраслей промышленности, в том числе Научно-исследовательского института радио, Главного радиочастотного центра и АО «Газпром космические системы». Российские делегаты представили предложения, отражающие интересы страны в сфере продвижения новых технологий, внедрения современных систем радиосвязи и международно-правовой защиты орбитально-частотного ресурса России.

После продолжительных дебатов и многочисленных консультаций на ВКР-19 по большинству важнейших вопросов были найдены компромиссные решения, отвечающие интересам всех стран.

ВКР-19 установила правила международного использования орбитально-частотного ресурса для геостационарных систем фиксированной спутниковой связи, использующих земные станции в движении. Эти технологии представляют большой интерес для России с учетом протяженности страны и территорий с плохо развитой инфраструктурой связи.

Существенный частотный ресурс, более 2 ГГц, выделен решениями ВКР-19 для будущих систем, использующих станции на высотной платформе, которые смогут обслуживать значительные территории.

Успешно завершена разработка правил регулирования и повышения эффективности использования спектра и орбит новыми спутниковыми сетями и системами геостационарной и негеостационарной спутниковых орбит, включая новые системы с подвижными земными станциями на борту самолетов и судов. Благодаря усилиям российской делегации принятые правила исключают дискриминацию существующих отечественных проектов спутниковых систем связи.

Кроме того, ВКР-19 приняла решения, способствующие созданию глобального рынка интеллектуальных транспортных систем и технологических систем железнодорожного транспорта на основании использования гармонизированных полос частот.

Одной из важнейших задач делегации России было защитить существующие системы и сети Российской Федерации при распределении полос частот для служб радиосвязи. Делегации удалось обеспечить международно-правовую защиту российских радиолокационных и авиационных систем военного назначения, а также систем правительственной связи в различных диапазонах радиочастот.

Несмотря на различие интересов по ряду вопросов, делегации стран Регионального содружества в области связи (РСС) и стран БРИКС продемонстрировали высокий уровень взаимной поддержки при выработке и продвижении общей позиции. Проведенные в ходе конференции консультации со странами БРИКС выявили их высокую заинтересованность в сотрудничестве не только в ходе конференции, но и в ходе четырехлетнего цикла подготовки к конференциям радиосвязи МСЭ.