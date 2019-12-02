5 декабря в отеле InterContinental состоится конференция "Подряды на нефтегазовом шельфе", НЕФТЕГАЗШЕЛЬФ-2019

RusCable Review открывает новый сезон
2 декабря 2019, 16:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: НЕФТЕГАЗШЕЛЬФ – 2019
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
5 декабря в отеле InterContinental Moscow Tverskaya состоится XIV ежегодная конференция «Подряды на нефтегазовом шельфе» (НЕФТЕГАЗШЕЛЬФ – 2019). Это традиционная встреча нефтяников и газовиков с подрядчиками и поставщиками.
В рамках конференции состоятся:
В конференции примут участие представители: ПАО «Газпром», ПАО НК «Роснефть», ПАО «НОВАТЭК», ООО «Газпром 335», «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД», ООО «ТОТАЛЬ ВОСТОК», АО «Арктикморнефтегазразведка», ООО «Газпром нефть шельф», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпромнефть Сахалин», ГУП РК «Черноморнефтегаз», АО «Коцнерн ВКО «Алмаз-Антей», ПАО «Выборгский строительный завод», ООО «АКРОС» и многие другие.
На конференции «Нефтегазшельф – 2019» подводятся итоги опроса нефтяников и газовиков и обнародуется рейтинг «Импортозамещение на российском шельфе» по номинациям:
Участники конференции получают настенную карту «Инвестиционные проекты в нефтегазовом комплексе – 2019».
Зарегистрировать участника конференции »
Телефоны: +7 (495) 514-44-68, 514-58-56; info@n-g-k.ru; www.n-g-k.ru
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