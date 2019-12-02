5 декабря в отеле InterContinental состоится конференция "Подряды на нефтегазовом шельфе", НЕФТЕГАЗШЕЛЬФ-2019

5 декабря в отеле InterContinental Moscow Tverskaya состоится XIV ежегодная конференция «Подряды на нефтегазовом шельфе» (НЕФТЕГАЗШЕЛЬФ – 2019). Это традиционная встреча нефтяников и газовиков с подрядчиками и поставщиками.

В рамках конференции состоятся:

Секция «Экологическая и промышленная безопасность. Техника и технологии для ликвидации подводных фонтанов и разливов углеводородов»

Секция «Транспортно-логистическое и материально-техническое обеспечение шельфовых проектов»

Секция «Инновационные разработки, импортозамещение. Внедрение и практика применения»

В конференции примут участие представители: ПАО «Газпром», ПАО НК «Роснефть», ПАО «НОВАТЭК», ООО «Газпром 335», «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД», ООО «ТОТАЛЬ ВОСТОК», АО «Арктикморнефтегазразведка», ООО «Газпром нефть шельф», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпромнефть Сахалин», ГУП РК «Черноморнефтегаз», АО «Коцнерн ВКО «Алмаз-Антей», ПАО «Выборгский строительный завод», ООО «АКРОС» и многие другие.

На конференции «Нефтегазшельф – 2019» подводятся итоги опроса нефтяников и газовиков и обнародуется рейтинг «Импортозамещение на российском шельфе» по номинациям:

Суда обеспечения;

Оффшорная авиация;

Плавучие платформы (нижнее строение);

Морские стационарные платформы;

Полнокомплектные буровые установки для моря;

Комплектующие к буровым установкам и буровой инструмент;

Трубная продукция;

Энергетическое оборудование;

Насосно-компрессорное оборудование;

Устьевое оборудование;

Подводные добычные комплексы;

Нефтесервис;

Оборудование для безопасности;

КИП и автоматика.

Участники конференции получают настенную карту «Инвестиционные проекты в нефтегазовом комплексе – 2019».

Зарегистрировать участника конференции »

Телефоны: +7 (495) 514-44-68, 514-58-56; info@n-g-k.ru; www.n-g-k.ru