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"Россети Северный Кавказ" способствуют развитию агропромышленного комплекса на Ставрополье

«Россети Северный Кавказ» в зоне функционирования филиала «Ставропольэнерго» подключают к сетям компании новый завод по производству семян, построенный в поселке Солнечнодольске Изобильненского городского округа. 

Для обеспечения надежного энергоснабжения агропромышленного предприятия по основной схеме питания (в настоящее время завод получает электроэнергию по резервной линии) специалисты приступили к строительству воздушно-кабельной линии электропередачи напряжением 35 кВ. Протяженность новой ЛЭП  превысит 8 км. После завершения комплекса работ по технологическому присоединению, «Ставропольэнерго» выдаст предприятию 4 МВт мощности. Энергоснабжение семенного завода будет осуществляться по второй категории надежности, то есть, в случае технологического нарушения питание предприятия будет переведено на резервный источник. 

«Выполняя обязательства по техприсоединению подобных  производственных предприятий, мы способствуем развитию агропромышленного комплекса края, повышению его инвестиционной привлекательности и, конечно, созданию новых рабочих мест для жителей небольших населенных пунктов, - отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

Новый завод специализирован на производстве классических гибридов семян, при котором исключено использование технологий генной инженерии. Мощность нового предприятия составляет 10 тысяч тонн семян кукурузы и 5 тысяч тонн семян подсолнечника в год. Материал для завода будет выращиваться на территории местного хозяйства.

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Компания: Россети Северный Кавказ

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