Генеральный директор "Россети Центр" провел совещание по обеспечению надежного электроснабжения потребителей Брянской области

В Москве генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский провел совещание, на котором обсуждались вопросы обеспечения надежного и качественного энергоснабжения потребителей и развития электросетевой инфраструктуры на территории Брянской области. В совещании приняли участие генеральный директор крупной территориальной электросетевой компании в регионе ООО «БрянскЭлектро» Андрей Сорокин, руководители профильных направлений ПАО «МРСК Центра», заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Александр Косарим.

В ходе совещания было уделено особое внимание конструктивному взаимодействию электросетевых компаний в период прохождения отопительного сезона.

«Совпадающие у наших компаний цели и подходы в работе помогут нам более предметно и объективно принимать решения с точки зрения взаимодействия и учета интересов конечного потребителя. Мы должны синхронизировать наши производственные и инвестиционные программы, чтобы добиться устойчивого повышения качества энергоснабжения, и обеспечить динамичное социально-экономическое развитие региона» - отметил глава «Россети Центр» Игорь Маковский.

Также были обсуждены текущие производственно-финансовые показатели результаты выполнения производственных программ брянским филиалом «Россети Центр». При подготовке к текущему отопительному периоду специалистами Брянскэнерго было отремонтировано свыше 1,8 тысяч километров линий электропередачи 0,4-110 кВ и более 300 километров линий электропередачи 35-110 кВ. Выполнен ремонт 9 силовых трансформаторов на подстанциях 35-110 кВ. и 402 шт. трансформаторных подстанций 6-10/0,4кВ. От деревьев и кустарниковой растительности расчищено около 1262,8 га просек воздушных линий электропередачи. Показатели аварийности Брянскэнерго в сетях всех классов напряжения устойчиво сокращаются. В настоящее время средняя длительность перерыва электроснабжения потребителей в сети 0,4 – 110 кВ сократилось на 25%, по сравнению с прошлым годом и составляет 1,2 часа.