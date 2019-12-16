Росатом провел презентацию цифрового продукта "Волна"

10 декабря 2019 года Госкорпорация «Росатом» провела в Москве презентацию цифрового продукта «Волна» – программно-вычислительного комплекса, предназначенного для поддержки принятия диспетчерских решений при управлении газотранспортными системами.

Программно-вычислительный комплекс был разработан ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени Е.И. Забабахина» (РФЯЦ – ВНИИТФ) совместно с ПАО «Газпром». Продукт был подготовлен к выводу на рынок в рамках реализации программы «Цифровые продукты» – одной из ключевых составляющих Единой цифровой стратегии Росатома, утвержденной в конце 2018 года.

Системы поддержки принятия диспетчерских решений, к которым относится цифровой продукт «Волна», играют важную роль в работе автоматизированных систем диспетчерского управления в Единой системе газоснабжения (ЕСГ). Именно с их помощью осуществляются автоматизация планирования, контроля и анализа состояния технологических процессов, выработки управляющих воздействий и оценки их возможных последствий.

Целью развития диспетчерского управления ЕСГ на современном этапе является переход на проактивный метод управления, при котором происходит определение прогнозного наилучшего состояния ЕСГ и его формирование путем выработки и реализации команд на управление производственными объектами с учетом времени реагирования системы на эти команды. «Волна» помогает решать некоторые из этих задач.

Директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева отметила:

«Атомная отрасль в силу специфики своей деятельности располагает многими уникальными разработками, используемыми для эффективного решения задач, стоящих перед нашими предприятиями. Сегодня, когда мы отлично понимаем, что импортозамещение – это не просто слова, а реальная необходимость, создание и вывод на рынок отечественных тиражируемых программных продуктов становится очень важной задачей. Комплекс «Волна» использует оригинальные методологии «РФЯЦ-ВНИИТФ». «Волна» – пример уникального отечественного цифрового продукта, созданного в тесном сотрудничестве с ПАО «Газпром» Такое партнерство, кроме прочих достоинств, делает цифровой продукт максимально защищенным от риска, связанного с вендором, – ведь «Волна» разработана госкомпаниями, надежно закрепленными на отечественном рынке. Хотелось бы поблагодарить наших партнеров из ПАО «Газпром». На наш взгляд, сотрудничество таких глобальных промышленных лидеров, как Росатом и «Газпром», способно внести существенный вклад в развитие отечественного рынка цифровых продуктов и дальнейшего продвижения их на мировой рынок».

Для справки:

Программно-вычислительный комплекс (ПВК) «Волна» предназначен для использования в газотранспортных обществах ПАО «Газпром» в целях поддержки принятия диспетчерских решений по управлению газотранспортными системами (ГТС).

Комплекс обеспечивает выполнение следующих задач: проведение инженерных расчетов стационарных и не стационарных режимов работы ГТС; расчет и контроль текущих режимов ГТС в режиме реального времени; прогнозирование, оптимизация и планирование режимов транспортировки газа; обучение и повышение квалификации диспетчерского персонала; комплекс может также применяться для проведения инженерных расчетов в области проектирования газотранспортных систем.