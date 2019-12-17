Представители Научно-технического центра Россети ФСК ЕЭС приняли участие в ежегодной встрече руководства РНК СИГРЭ с ведущими научно-техническими партнерами РНК СИГРЭ

11 декабря состоялась ежегодная встреча Председателя РНК СИГРЭ Андрея Мурова с руководителями ведущих научно-технических партнеров одного из наиболее авторитетных мировых профессиональных объединений. Ведущего научно-технического партнера по направлению А3 «Оборудование для магистральных и распределительных электрических сетей» - АО «НТЦ ФСК ЕЭС» на встрече представляли Генеральный директор Андрей Епифанов, Заместитель генерального директора по инновационной деятельности Тимофей Рябин и Руководитель дирекции стратегического развития и перспективных разработок Андрей Кащеев.

На встрече представители АО «НТЦ ФСК ЕЭС» представили совместный доклад с АО «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» (входит в Госкорпорацию «Росатом»), посвященный обзору передовых международных и российских разработок в области сверхпроводимости, а также основным перспективам внедрения сверхпроводниковых электротехнических устройств и систем в рамках модернизации объектов электросетевого комплекса.

Также в рамках встречи состоялось торжественное награждение лидеров рейтинга активности Национальных исследовательских комитетов, а также деятельности коллективных и индивидуальных членов РНК СИГРЭ. Сертификатом по итогам мониторинга активности с учетом КПЭ был награжден представитель России в Исследовательском комитете С4 «Технические характеристики энергосистем» СИГРЭ - главный технолог АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Владимир Рябченко.

На встрече также обсуждались вопросы, связанные с предстоящей в 2020 году 48-й Сессией СИГРЭ. Из заявленных от РНК СИГРЭ 47 докладов 36 были отобраны для включения в программу 48-й Сессии, которая пройдет с 23 по 28 августа 2020 года в Париже. В числе отобранных докладов - 4 завялены от АО «НТЦ ФСК ЕЭС» по 4 направлениям исследований.

Справочно:

Названия аннотаций:

Исследование перенапряжений в режимах коммутации кабельных и кабельно-воздушных линий, силовых трансформаторов, шунтирующих реакторов и конденсаторных установок 110-750 кВ и разработка устройства управляемой коммутации вышеуказанным электрооборудованием (ссылка).

Результаты комплексных испытаний ВТСП кабельной линии постоянного тока протяженностью 1200 м для энергосистемы Санкт-Петербурга (ссылка).

Опыт разработки оборудования для модернизации Выборгского преобразовательного комплекса (ссылка).

Программно-технический комплекс для принятия решений о воздействии на электросетевое оборудование с учетом его технического состояния и индекса важности с использованием современных методов диагностики и обработки данных (ссылка).

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» является активным участником российского и глобального Сообщества СИГРЭ, что способствует обмену опытом и научной кооперации на международном уровне.

В 2019 году на территории АО «НТЦ ФСК ЕЭС» состоялось два масштабных мероприятия – II-я Международная конференция «Цифровая подстанция. Стандарт IEC 61850» и «Отчетная конференция по итогам 47-й Сессии СИГРЭ».

В рамках прошедшей в 2018 году 47-й Сессии СИГРЭ АО «НТЦ ФСК ЕЭС» представило доклады по ключевым разработкам научно-технического центра по линии исследовательских комитетов B1 «Изолированные кабели», В3 «Подстанции и электроустановки», В5 «Релейная защита и автоматика» и С3 «Влияние энергетики на окружающую среду, а также представители АО «НТЦ ФСК ЕЭС» приняли активное участие с докладами в работе Молодежной секции РНК СИГРЭ.

Заместитель генерального директора по инновационной деятельности АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Тимофей Рябин выступил с докладом на конференции TGEG’18 (Technologies for Global Energy Grid), организованной AGP’21 (Association Grand Projects), а так же провел сессию «Advanced Technologies and Innovations» в качестве председателя сессии.

В рамках 47-й Сессии на коллективном стенде России в присутствии руководства ПАО «ФСК ЕЭС», Национальных комитетов России и Нидерландов, представителей российских и зарубежных СМИ Научно-техническим центром было подписано два международных соглашения (с компаниями DNV GL и STRI).

В рамках Технической выставки СИГРЭ на 47-й Сессии АО «НТЦ ФСК ЕЭС» представило макеты ключевых инновационных технологий, разрабатываемых Научно-техническим центром: Проект энергоэффективной подстанции и Проект внедрения ВТСП кабельной линии постоянного тока протяженностью 2500 м в Санкт-Петербурге. Также на экспозиции был представлен образец ВТСП кабеля, используемого в рамках проекта в Санкт-Петербурге и макеты опор воздушных линий на различные классы напряжения, спроектированные Научно-техническим центром в соответствии с ПУЭ-7. Все представленные макеты демонстрируют актуальность и инновационный потенциал разработанных технологий и технологических решений и наглядно отражают перспективы их внедрения в электросетевой комплекс Российской Федерации.

Информация о СИГРЭ:

СИГРЭ (CIGRE, Conseil International des Grands Réseaux Electriques - Международный Совет по большим электрическим системам высокого напряжения) – неправительственная и некоммерческая международная организация, объединяющая ученых и специалистов в области электроэнергетических систем. Созданная во Франции в 1921 году, сегодня СИГРЭ является одной из наиболее авторитетных и значимых международных научно-технических ассоциаций в энергетике, основной целью которой является координация исследований, организация обмена научными и техническими знаниями в области функционирования больших электроэнергетических систем.

В России, которая вступила в СИГРЭ в 1923 году, Ассоциацию представляет Российский национальный комитет СИГРЭ (РНК СИГРЭ), насчитывающий свыше 500 Индивидуальных и более 70 Коллективных членов.