Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» построили сети для электроснабжения новой школы, строящейся в микрорайоне «Арсенал» по адресу улица Василия Татищева, 7. С целью выполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики провели реконструкцию распределительного устройства 6 кВ в распределительном пункте (РП) -106 и построили кабельные линии 6 кВ общей протяженностью более 1,2 км.

Трехэтажное здание школы, возводимой в микрорайоне «Арсенал», рассчитано на 1225 учащихся. Общая площадь школы составит более 25 тысяч квадратных метров. Помимо учебных классов и специализированных кабинетов здесь предусмотрены медицинский блок, спортзал, библиотека и столовая с обеденным залом на 613 мест.