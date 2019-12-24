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Энергетики "Россети Урал" создали электросетевую инфраструктуру для школы, которая возводится на территории жилого комплекса "Арсенал" в городе Перми

Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» построили сети для электроснабжения новой школы, строящейся в микрорайоне «Арсенал» по адресу улица Василия Татищева, 7. С целью выполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики провели реконструкцию распределительного устройства 6 кВ в распределительном пункте (РП) -106 и построили кабельные линии 6 кВ общей протяженностью более 1,2 км.

Трехэтажное здание школы, возводимой в микрорайоне «Арсенал», рассчитано на 1225 учащихся. Общая площадь школы составит более 25 тысяч квадратных метров. Помимо учебных классов и специализированных кабинетов здесь предусмотрены медицинский блок, спортзал, библиотека и столовая с обеденным залом на 613 мест.

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Компания: Россети Урал

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