Британский NGESO снизил "порог допуска" на балансирующий рынок

Независимый системный оператор Великобритании NGESO принял решение снизить «порог допуска» для участия в балансирующем рынке со 100 до 1 МВт, чтобы обеспечить возможность присоединения к торговой системе рынка мелких поставщиков и компаний-агрегаторов на региональном уровне.

Для агрегаторов также предусмотрена специальная категория «руководитель виртуальной группы» (virtual lead party, VLP). VLP в качестве участника рынка может формировать агрегированные рыночные единицы (balancing market units, BMUs) из объектов распределенной и ВИЭ-генерации и потребителей с управляемым спросом (Demand Side Response, DSR). При этом VLP участвуют в балансирующем рынке не в категории поставщиков электроэнергии, что освобождает их от излишних платежей и обязательств.

Официальный сайт NGESO