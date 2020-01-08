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Британский NGESO снизил "порог допуска" на балансирующий рынок

Британский NGESO снизил порог допуска на балансирующий рынок

8 января 2020, 15:15
Рубрика: За рубежом
Метки: NGESO, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Независимый системный оператор Великобритании NGESO принял решение снизить «порог допуска» для участия в балансирующем рынке со 100 до 1 МВт, чтобы обеспечить возможность присоединения к торговой системе рынка мелких поставщиков и компаний-агрегаторов на региональном уровне.

Для агрегаторов также предусмотрена специальная категория «руководитель виртуальной группы» (virtual lead party, VLP). VLP в качестве участника рынка может формировать агрегированные рыночные единицы (balancing market units, BMUs) из объектов распределенной и ВИЭ-генерации и потребителей с управляемым спросом (Demand Side Response, DSR). При этом VLP участвуют в балансирующем рынке не в категории поставщиков электроэнергии, что освобождает их от излишних платежей и обязательств.

Официальный сайт NGESO

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