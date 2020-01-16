АО «Русатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ», дочерняя структура Госкорпорации «Росатом») в партнерстве с ООО «Международный центр квантовой оптики и квантовых технологий» и Московским институтом электронной техники (НИУ «МИЭТ») получили грантовую поддержку на развитие квантовых технологий и цифровизации. Поддержка от Российской венчурной компании (РВК) будет предоставлена по результатам конкурсного отбора в рамках реализации Федерального проекта «Цифровые технологии» Национальной программы «Цифровая экономика». Размер гранта на каждый из двух одобренных проектов составит 300 млн руб. со сроком реализации до трех лет.

В качестве индустриального партнера АО «РАСУ» совместно с ООО «Международный центр квантовой оптики и квантовых технологий» займется развитием квантовых вычислений, созданием универсальных квантовых компьютеров, квантовых алгоритмов и программного обеспечения. Кроме того, совместно с НИУ «МИЭТ» АО «РАСУ» будет работать над созданием доверенных сенсорных систем. РВК выступает оператором предоставления господдержки из бюджета РФ лидирующим исследовательским центрам (ЛИЦ) для возмещения затрат, связанных с созданием и развитием «сквозных» цифровых технологий. За три года планируется создать экспериментальный образец аппаратно-программного комплекса для технологии квантовых вычислений на основе ионов, а также внедрить на одном из предприятий Росатома масштабируемую доверенную платформу сбора и обработки сенсорной информации, которая обеспечит формирование сквозных процессов в экономике и социальной сфере. Для реализации программы ЛИЦ создается консорциум из российских организаций.

«Ключевым участником консорциума является индустриальный партнер, на базе которого будут внедряться результаты интеллектуальной деятельности ЛИЦ. Как индустриальный партнер мы будем утверждать технические задания на работы, которые заложены в программах наших ЛИЦ, следить за ходом их выполнения и по итогам получим права на цифровые решения и технологии для последующего их внедрения и коммерциализации», - пояснил руководитель управления сопровождения инноваций и РИД АО «РАСУ» Владимир Елисеев.

На конкурс на соискание господдержки, направленной на исследования, разработку и коммерциализацию продуктов, сервисов и платформенных решений было подано в общей сложности 82 заявки от российских научных и образовательных организаций с опытом НИОКР по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий, 11 из которых получат государственные гранты. Отбор проводился по следующим направлениями: нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распределенного реестра; квантовые технологии; новые производственные технологии; компоненты робототехники и сенсорика; технологии беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной реальностей.

Цель государственной поддержки ЛИЦ и компаний-лидеров – цифровая трансформация приоритетных отраслей экономики и социальной сферы через стимулирование разработки «сквозных» цифровых технологий, технологических решений и продукции на их основе.

Источник: Пресс-служба АО «РАСУ»