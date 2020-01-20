Впервые в Москве при строительстве двухцепной кабельной линии 110 кВ «Вернадская – Семеновская» специалисты компании «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») смонтировали переходной пункт контейнерного типа с ячейками КРУЭ. Это является революционным решением в обеспечении монтажа высоковольтных силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Данная технология имеет существенные преимущества по сравнению с обычными конструкциями кабельных муфт при строительстве кабельных линий. Во-первых, значительно облегчает монтаж, во-вторых, снижает эксплуатационные затраты, сокращает занимаемую площадь, в-третьих, предлагаемое решение является по своей сути безопасным, в том числе и с точки зрения экологии.

Энергетики опробовали еще одну новинку на данном объекте – это инновационный закрытый переходной пункт, который является модульным, т.е. выполнен по блочному принципу и органично вписан в окружающий ландшафт.

Шеф-надзор на объекте вели специалисты филиала «Московские высоковольтные сети». Работы выполнялись АО «МОЭСК – Инжиниринг» (ДЗО «Россети Московский регион»).

Прокладка кабеля на объекте осуществлялась как открытым, так и закрытым (бестраншейным) способом при помощи метода горизонтально направленного бурения (ГНБ). При прокладке методом ГНБ на одном из участков трассы был установлен рекорд по глубине прокладки – 33 метра.

Опыт энергетиков-высоковольтников «Россети Московский регион» и взвешенная инновационная политика компании направлены на повышение качества и эффективности электроснабжения столичного региона.