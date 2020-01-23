Системы накопления энергии установят на участке Волховстрой-Бабаево Октябрьской железной дороги, на котором осуществляются, в том числе, грузоперевозки угля из Кузбасса в Усть-Лугу. Это позволит увеличить пропускную способность почти на 40%. До конца 2020 года станция-накопитель будет введена в опытную эксплуатацию, а в течение 2021 года примут решение о целесообразности распространения накопителей на всю контактную сеть железных дорог.

Данный участок выбран пилотным проектом в рамках соглашения между АО «РОСНАНО», ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», которое было подписано в июне прошлого года. Цель соглашения — совместная подготовка технических решений, способных повысить энергетическую и технологическую эффективность железнодорожного транспорта за счет применения накопителей энергии. Поставку аккумуляторных ячеек осуществит новосибирский завод «ЛИОТЕХ» (дочерняя компания АО «РОСНАНО»), который является единственным российским предприятием по выпуску аккумуляторных ячеек и батарей для промышленного применения.

Участок Волховстрой-Бабаево испытывает недостаток электроснабжения: после прохождения тяжеловесных составов там происходит значительное падение напряжения в контактной сети, что снижает пропускную способность этого участка.

При прохождении составов малой массы накопитель энергии будет заряжаться как от сети, так и за счет рекуперации энергии поездов. В случае более крупнотоннажного состава накопитель будет компенсировать падение напряжения, что позволит поезду быстрее проходить этот участок.

На данный момент на участке Волховстрой-Бабаево при прохождении состава массой 6,3 тыс. тонн межпоездной интервал составляет девять минут, а при 9 тыс. тонн — 13 минут. Использование накопителя на базе литий-ионных ячеек позволит сократить этот интервал до нескольких минут, что увеличит пропускную способность на 30 пар поездов в сутки.

ООО «Лиотех-Инновации» — дочернее предприятие АО «РОСНАНО». Компания является единственным в России промышленным производителем литий-ионных аккумуляторов. Построенный в Новосибирской области завод «Лиотех» полностью соответствует всем нормам технологической и экологической безопасности. Запуск производства был осуществлен в декабре 2011 года, проектная мощность предприятия — более 1ГВт·ч. Сферы применения продукции — электротранспорт, системы хранения электроэнергии, источники бесперебойного питания для критически важных объектов.