 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Приглашаем принять участие в 4-м ежегодном форуме "Механизмы рынка электроэнергии"

Приглашаем принять участие в 4-м ежегодном форуме Механизмы рынка электроэнергии

27 января 2020, 16:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Уважаемые коллеги!

Приглашаем принять участие в 4-м ежегодном форуме «Механизмы рынка электроэнергии», который пройдет в Праге (Чехия) с 12 по 13 марта 2020 года. Ожидается, что мероприятие посетят около 50 делегатов и докладчиков.

Мероприятие будет посвящено последним изменениям и будущим задачам европейских рынков электроэнергии, региональным тематическим исследованиям специалистов из Ирландии, Дании, Бельгии, Франции, стран Скандинавии, Италии, США, Португалии, Юго-Восточной Европы, Греции и Германии, выводам из недавнего пятилетнего обзора эффективности рынка электроэнергии Великобритании.

Программа форума, а также регистрационная форма участника, доступны в файле по ссылке.

С уважением, РНК СИГРЭ.

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