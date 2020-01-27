Уважаемые коллеги!

Приглашаем принять участие в 4-м ежегодном форуме «Механизмы рынка электроэнергии», который пройдет в Праге (Чехия) с 12 по 13 марта 2020 года. Ожидается, что мероприятие посетят около 50 делегатов и докладчиков.

Мероприятие будет посвящено последним изменениям и будущим задачам европейских рынков электроэнергии, региональным тематическим исследованиям специалистов из Ирландии, Дании, Бельгии, Франции, стран Скандинавии, Италии, США, Португалии, Юго-Восточной Европы, Греции и Германии, выводам из недавнего пятилетнего обзора эффективности рынка электроэнергии Великобритании.

Программа форума, а также регистрационная форма участника, доступны в файле по ссылке.

С уважением, РНК СИГРЭ.