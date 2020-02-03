МТС создаст основу для умных городов в МО

МТС объявил о начале реализации программы по развитию фиксированной сети передачи данных в Подмосковье, которая создаст технологическую платформу для запуска инновационных сервисов для жителей и городов на территории региона.

Программа рассчитана до 2023 года и предполагает развитие высокоскоростных каналов доступа в Интернет по волоконно-оптической сети GPON в жилых и офисных помещениях в 36 городах Московской области с численностью от 50 тысяч человек. Основное внимание будет уделяться городам, где до этого покрытие было недостаточным. При выборе также учитывались наличие массовой застройки и число зданий высокой этажности, близость к МКАД и степень экономической активности.

В текущем году будет построена высокоскоростная сеть передачи данных в девяти городах: Подольск, Сергиев-Посад, Домодедово, Орехово-Зуево, Серпухов, Дмитров, Щелково, Ивантеевка, Солнечногорск. В 2021-2022 годах запланировано строительство в 20 городах, в 2023 – еще в семи городах.

План выглядит следующим образом: через четыре года, с учетом уже существующей сети, МТС сможет предоставлять интернет и цифровые сервисы на его основе в 54 городах, то есть в 75% городов Московской области. К волоконно-оптической сети будет подключено более 1,5 миллиона домохозяйств и административных зданий.

На основе каналов связи по технологии GPON будет построена магистральная сеть, отвечающая за скорость и надежность передачи мобильных данных. Через несколько лет стандарт станет основным для реализации проектов в бизнесе и проектов «Умный город», «Умный регион».

Суммарные инвестиции МТС в развитие современной инфраструктуры проводной связи Московской области в 2020-2023 годах составят порядка двух миллиардов рублей.

МТС построила в Москве свыше 46 000 километров оптических линий связи по технологии GPON. Техническую возможность подключения к услугам по этой сети имеют 98% домохозяйств столицы без учета Новой Москвы. В Московской области фиксированная сеть построена в 18 городах и около 40 населенных пунктах. В части городов и населенных пунктов используется волоконно-оптическая технология передачи данных GPON, в других – технология FTTB.