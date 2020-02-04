Сегодня в Северной Осетии введена в эксплуатацию Зарамагская ГЭС-1, крупнейшая электростанция в республике и третья по мощности ГЭС на Северном Кавказе. В торжественной церемонии пуска приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, министр энергетики РФ Александр Новак, председатель комитета Государственной Думы России по энергетике Павел Завальный, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алешин, Председатель Правления – Генеральный директор РусГидро Николай Шульгинов и глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров.



Зарамагская ГЭС-1 построена РусГидро на реке Ардон (приток реки Терек). Мощность станции составляет 346 МВт, годовая выработка электроэнергии – 842 млн кВт⋅ч. В здании ГЭС установлено два гидроагрегата мощностью по 173 МВт.



По своей мощности Зарамагская ГЭС-1 заняла третье место среди гидроэлектростанций Северного Кавказа, уступая только Ирганайской и Чиркейской ГЭС в Дагестане. Обладая возможностью быстро изменять мощность, Зарамагская ГЭС-1 будет обеспечивать пики потребления электроэнергии в энергосистеме.

«Пуск этой современной гидроэлектростанции жизненно необходим для Северной Осетии. Ведь новая станция – это гарантированный свет, уют в домах, детских садах, школах и больницах. Это освещенные улицы, это более благополучные экологические условия. И, конечно, это серьезный импульс развития всего региона», - сказал заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов. «Пуск ГЭС позволяет говорить о развитии потенциала всего южного региона и Северо-Кавказского федерального округа, ведь благодаря вводу станции появляется возможность подключения новых потребителей», - сказал министр энергетики РФ Александр Новак. «Ввод в эксплуатацию Зарамагской ГЭС-1 вывел электроэнергетику Северной Осетии на качественно новый уровень развития: общая мощность электростанций в республике выросла в четыре раза, уровень энергообеспеченности увеличился с 20% до 70%. Благодаря своей мощности и высокой маневренности Зарамагская ГЭС-1 повысит надежность энергоснабжения всего Северо-Кавказского региона», – отметил Председатель Правления – Генеральный директор РусГидро Николай Шульгинов.

При проектировании Зарамагской ГЭС-1 применены уникальные инженерные решения. Вместо плотины и создания крупного водохранилища был проложен деривационный тоннель длинной 14 262 м, самый длинный гидротехнический тоннель в России и один из самых протяженных тоннелей в нашей стране в целом. Благодаря тоннелю создается рекордно высокий напор воды – 609 м – который приводит в действие самые крупные в нашей стране турбины ковшового типа.



Строительство Зарамагской ГЭС-1 велось в чрезвычайно сложных условиях. Бассейн суточного регулирования, в котором накапливается вода перед подачей на турбины, расположен в горах на высоте до 1 600 м, здание самой гидроэлекхзтростанции построено в горном ущелье. Сооружения ГЭС рассчитаны на землетрясения силой в 9 баллов, при этом они органично вписаны в окружающую среду и оказывают минимальное воздействие на природу.



Зарамагская ГЭС-1 является частью единого гидроэнергетического комплекса Зарамагских ГЭС, включающего также Головную ГЭС, которая обеспечивает подачу очищенной от песка воды в тоннель ГЭС-1. Строительство Зарамагских ГЭС началось в еще в 1978 году. Уникальный по своей сложности проект с самого начала столкнулся со многими трудностями организационного и финансового характера. На долгие годы строительство было законсервировано и возобновилось только в 2006 году после передачи стройки под контроль РусГидро. Уже в 2009 году была введена в эксплуатацию верхняя ступень комплекса – Головная ГЭС мощностью 15 МВт. В 2015 году была завершена проходка деривационного тоннеля, в 2017 году начато возведение здания ГЭС. Ввод в эксплуатацию Зарамагской ГЭС-1 окажет существенное положительное влияние на социально-экономическое развитие Северной Осетии. Электростанция построена в рамках программы ДПМ. Схему выдачи мощности ГЭС обеспечило ФСК ЕЭС.