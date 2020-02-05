«Холдинг Кабельный Альянс» принял участие в первом заседании комитета производителей кабельно-проводниковой продукции Ассоциации «Честная позиция» (АЧП), собравшем более 40 представителей отрасли. Встреча была посвящена организационным вопросам и определению основных векторов деятельности комитета, прежде всего борьбе с фальсификатом.

Генеральный директор ассоциации Владимир Кашкин обозначил ключевые направления этой работы: мониторинг рынка КПП, контрольные закупки, отборы образцов на гражданских и промышленных объектах, продвижение совместных инициатив в госструктурах, выработка технических решений в части борьбы с фальсификатом, направление обращений в надзорные органы, содействие правоохранительным органам при инициировании уголовного преследования нарушителей. Такие прецеденты уже есть, в частности в УрФО: факт реализации некачественного кабеля в Первоуральске вылился в возбуждение уголовного дела по статье 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Кроме того, на данный момент в Генеральную прокуратуру передано 12 материалов в отношении недобросовестных производителей, в том числе по факту выявления некачественного кабеля на объектах гражданского строительства.

Чтобы избежать попадания фальсификата на стройки, участники АЧП будут отслеживать конкурсные процедуры, победители которых заявляют нереально низкие цены, говорящие о большой вероятности поставки некачественной продукции. Будут приниматься меры по проверке образцов с привлечением официальных органов. Взаимодействие с госструктурами налаживается на всех уровнях. Недавно было заключено соглашение о сотрудничестве между «Честной позицией» и Росстандартом, предполагающее комплекс совместных мер по борьбе с фальсификатом.

Отдельного внимания заслуживает качество пластикатов, используемых при изготовлении изоляции и оболочки кабеля. По словам производителей данных материалов, разница в ценах на качественный ПВХ у разных изготовителей составляет не более 1-2%, и если кабельные заводы утверждают, что закупают на 14-15% дешевле, это свидетельствует о низком качестве продукции. Кроме того, есть факты, когда «замотивированные» сторонними лицами технологи делают выбор в пользу определенного поставщика. Производители пластикатов предложили рассмотреть вопрос открытия дистрибьюторами своих складов для проведения отборов образцов для испытаний.

Речь зашла и о современных технических возможностях борьбы с фальсификатом: обсуждалась механизмы чипирования кабельной продукции, а также добавления специальных люминесцентных добавок в рецептуру ПВХ-смесей (и иных материалов).

Эти вопросы будут более предметно обсуждаться в ходе общего собрания участников АЧП, запланированного на апрель в Верхней Пышме (Свердловская область). К тому времени будет сформирован состав комитета производителей КПП, куда в числе прочих войдет представитель «Холдинга Кабельный Альянс».