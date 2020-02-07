Группа "Черкизово" планирует запустить маслоэкстракционный завод (МЭЗ) в Елецком районе Липецкой области в 2020 году, сообщила пресс-служба администрации региона.

Речь об этом шла на встрече главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова с руководством группы.

Активная фаза строительства завода должна начаться весной текущего года на территории особой экономической зоны "Елецпром", что позволит предприятию получить налоговые льготы и господдержку в виде субсидий на уплату процентов по банковским кредитам.

Запуск предприятия намечен также на 2020 год. Здесь планируется перерабатывать сою, выпускать шрот и масло. Общая мощность предприятия составит до 3 тыс. тонн продукции в сутки. Реализация проекта позволит создать около 100 рабочих мест.

Как сообщалось, инвестиции в строительство завода оцениваются в 7,2 млрд рублей с учетом НДС. Для реализации проекта компания и Россельхозбанк подписали соглашение о сотрудничестве.

В ходе встречи обсуждались также планы "Черкизово" по строительству в Липецкой области птицеводческих и свиноводческих предприятий. Их реализация может принести в регион дополнительные 10 млрд рублей инвестиций и создать 350 рабочих мест.

Группа "Черкизово" входит в тройку крупнейших российских производителей куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки. В группу входят 9 птицеводческих комплексов полного цикла, 16 свинокомплексов, 8 мясоперерабатывающих предприятий, а также 9 комбикормовых заводов и более 287 тыс. га сельскохозяйственных земель. В 2018 году группа произвела около 1 млн тонн мясной продукции. Консолидированная выручка компании по итогам 2018 года составила 102,6 млрд рублей против 90,5 млрд рублей в 2017 году.