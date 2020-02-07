В филиале «Россети Центр Костромаэнерго» подвели итоги работ по модернизации, ремонту и техническому обслуживанию систем наружного освещения районов Костромской области в 2019 году.

В этот период предприятие заключило с 70 муниципальными образованиями региона порядка 150 договоров. Все они выполнены на 100 %.

Самые большие объемы работ проведены в четырех муниципальных районах. В поселке Островское Островского района в преддверии зимней областной спартакиады на призы губернатора Костромской области, которая пройдет здесь в феврале 2020 года, энергетики выполнили работы по освещению стадиона «Юность», центральной части поселка и лыжной трассы. Еще в 4-х сельских поселениях района в рамках реализации государственной программы Костромской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» выполнены работы по устройству наружного освещения на детских и спортивных площадках, у центров культуры, досуга и отдыха.

В Галичском районе специалисты Костромаэнерго заменили 230 ламп в светильниках, заменили 100 существующих светильников и установили 24 новых светодиодных.

В Шарьинском районе энергетики занимались ремонтом уличного освещения в рамках договора оперативного технического обслуживания, заменено 1390 метров провода. В городе Солигаличе - модернизировали сети наружного освещения, заменив морально устаревшие светильники на новые светодиодные и проложили 1387 метров СИП. Работы проводились на улицах Лермонтова, Молодежная, Новоселов, в районе сырзавода.

По словам главы администрации Солигаличского района Владимира Сучилова, всего в Солигаличе необходимо заменить 1,5 километра проводов, 7 опор, 70 ламп и установить 12 светильников. «Большая часть работ уже выполнена. Город практически освещен. Надеемся на дальнейшую помощь специалистов филиала Костромаэнерго», - отметпл он.

«Работа по модернизации, ремонту и техническому обслуживанию систем уличного освещения, направленная на повышение комфорта и безопасности жителей Костромской области, будет продолжена. За счёт применения энергоэффективных источников света (современных энергосберегающих ламп), органы местного самоуправления смогут сократить затраты на оплату электроэнергии, потребляемой уличным освещением» - подчеркнула начальник управления взаимодействия с клиентами филиала «Костромаэнерго» Виктория Бурдина.