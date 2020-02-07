В филиале «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Пензаэнерго» продолжается подготовка к проведению ремонтной кампании 2020 года, официальный старт которой будет дан в апреле.

«В настоящее время персонал нашей компании проводит ремонт и техническое обслуживание мульчеров, спецтехники, которая будет задействована во время сезона ремонтных работ. Ведется поставка на склады необходимых материалов и оборудования: опор воздушных линий электропередачи, провода, комплектующих к трансформаторным подстанциям, краски, масла и так далее», - рассказал заместитель директора – главный инженер филиала «Пензаэнерго» Михаил Кожевников.

В течение ремонтной кампании 2020 года, которая продлится до конца сентября, энергетики запланировали отремонтировать более 5, 3 тысяч км воздушных линий (ВЛ) 0,4−10 кВ и 1, 9 тысяч км ВЛ 35−110 кВ. При этом будет заменено более 2,7 тысяч деревянных и железобетонных опор, более 5,3 тысяч линейных изоляторов, а также 73,5 км провода и 5,7 км грозозащитного троса. Также будет проведен текущий ремонт на 715 трансформаторных подстанциях 10/6/0,4 кВ, капитальный – на 65 подстанциях (ПС) 110/35/10/6 кВ.

На ПС 35/110 кВ специалисты «Пензаэнерго» отремонтируют 357 выключателей 6-110 кВ, 124 разъединителя, 196 отделителей и короткозамыкателей, а также заменят 136 опорно-стержневых изоляторов. Самыми крупными объектами ремонтной кампании 2020 года станут ПС 110 кВ Каменка и ВЛ 110 кВ Загородная -1,2 (участки ВЛ 110 кВ Пенза-2 – ТПА, ВЛ 110 кВ Пенза-2 – Юбилейная, ВЛ 110 кВ Пенза-1 – Арбеково, ВЛ 110 кВ Пенза-1 – ТПА, ВЛ 110 кВ Арбеково – Юбилейная). Здесь пройдут текущий и капитальный ремонты основного оборудования и составляющих элементов.

Масштабная работа запланирована по расчистке и расширению трасс воздушных линий от древесно-кустарниковой растительности. В рамках инвестиционной и ремонтной программ 2020 года энергетики проведут эти работы в объеме более 1, 1 тысячи га.

Проведение ремонтных работ направлено на обеспечение надлежащего уровня надежности электросетевого оборудования, бесперебойного электроснабжения потребителей Пензенской области, а также предотвращения нарушений и отказов в работе электроустановок.