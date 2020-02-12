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Инвестиции (проекты)

Реализация проекта по строительству ГОК "Озерный" началась в Бурятии

В Бурятии стартовал проект по строительству ГОК "Озерный" на базе месторождения труднообогатимых полиметаллических руд. Об этом заявил глава региона Алексей Цыденов. Инвестор намерен вложить в него не менее 77 млрд рублей. Всего же в округе планируется реализовать более 100 проектов на сумму 600 млрд рублей.

Как сообщает ТАСС, за счет добычи полезных ископаемых и других сфер экономики в округе наблюдается пик инвестиций в основной капитал. В 2019 году они составили 55 млрд рублей, а, например в 2016 году всего 43 млрд. Кроме Озерного ГОКа, началась добыча флюоритов на Эгитинском месторождении, в Окинском районе - добыча кварцитов, там на месторождение тоже зашель инвестор.

Улан-Удэнский авиазавод подписал экспортный контракт на 1,9 млрд долларов на производство веролетов МИ-171А2 по линии Рособоронэкспорта. Велика доля инвестиций в строительство и ремонт дорог, реконструкцию железнодорожного вокзала, строительства терминала в аэропорту Байкал. 

Фото: ТАСС

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