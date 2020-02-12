В Калужской области построят завод за 7,1 миллиарда рублей

Таков объем инвестиций, которое вложит в новое производство ООО «ХАЯТ КОНСЮМЕР ГУДС». Разместить его планируют в Боровском районе. Предприятие станет производить бумажную продукцию санитарно-гигиенического назначения.

В строй оно должно войти в 2022 году. Мощность предприятия планируется в объеме 70 тысяч тонн продукции в год. Работу здесь смогут найти 500 сотрудников. Заявка на размещения производства была рассмотрена и утверждена на состоявшемся накануне заседании экспертного совета по рассмотрению заявок на получение статуса резидента особой экономической зоны «Калуга», сообщает пресс-служба регионального правительства.