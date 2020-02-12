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Инвестиции (проекты)

В Калужской области построят завод за 7,1 миллиарда рублей

В Калужской области построят завод за 7,1 миллиарда рублей

12 февраля 2020, 12:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО, ОЭЗ КАЛУГА
Отрасль: Строительство 

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Таков объем инвестиций, которое вложит в новое производство ООО «ХАЯТ КОНСЮМЕР ГУДС». Разместить его планируют в Боровском районе. Предприятие станет производить бумажную продукцию санитарно-гигиенического назначения.

В строй оно должно войти в 2022 году. Мощность предприятия планируется в объеме 70 тысяч тонн продукции в год. Работу здесь смогут найти 500 сотрудников. Заявка на размещения производства была рассмотрена и утверждена на состоявшемся накануне заседании экспертного совета по рассмотрению заявок на получение статуса резидента особой экономической зоны «Калуга», сообщает пресс-служба регионального правительства.

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