На энергоблоке №2 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС завершились высоковольтные испытания элегазового токопровода. По нему подадут электроэнергию от внешних сетей на собственные нужды – для выполнения широкомасштабных предпусковых работ. С момента включения блока в сеть ситуация станет прямо противоположной: выработанные киловатты будут «уходить» по элегазовому токопроводу потребителям.

«Элегазовый токопровод – хорошая альтернатива кабельным линиям. Он экологичен - уменьшено воздействие электромагнитных полей на живую природу, обладает высокой пропускающей способностью, низкой потерей мощности, защищен от внешних воздействий, долговечен и безопасен для персонала. Это идеальное с точки зрения компактности решение для нашей небольшой площадки, ему не требуется санитарно-защитная зона», - отметил Александр Рудник, заместитель главного инженера ЛАЭС-2 по электротехническому оборудованию.

Испытания прошли под повышенным напряжением и подтвердили высокое качество монтажа, отсутствие повреждений и неплотностей.

«Элегазовый токопровод герметичен и способен выдерживать напряжение 330 кВ. Мы гарантируем его надежную работу. Токопровод будет бесперебойно обеспечивать жителей Северо-Западного региона столь необходимой для них электроэнергией. После ввода второго энергоблока ВВЭР-1200 в промышленную эксплуатацию токопровод будет ежесуточно выдавать в сеть почти 30 млн кВт•ч. В год эта цифра составит более 10 млрд кВт•ч», - отметил главный инженер ЛАЭС-2 Александр Беляев.

Применение токопровода с элегазовой изоляцией на промышленной площадке атомной станции – инновационное решение, разработанное отечественными проектантами специально для сверхновых российских энергоблоков поколения «3+» с реакторами ВВЭР-1200.

Физический пуск блока № 2 ВВЭР-1200 запланирован на 2 квартал 2020 года, затем – включение в сеть и опытно-промышленная эксплуатация. Ввод в промышленную эксплуатацию состоится в начале 2021 года.

По сравнению с традиционными энергоблоками (ВВЭР-1000) проект новых энергоблоков ВВЭР-1200 поколения «3+» ЛАЭС обладает рядом преимуществ, существенно повышающих его экономические характеристики и безопасность. Так, электрическая мощность реакторной установки повышена на 20%, с 1000 до 1200 МВт; срок службы основного оборудования увеличен в два раза, с 30 до 60 лет. При этом энергоблок отвечает самым высоким международным требованиям в области ядерной безопасности.

Проект ЛАЭС-2 является референтным для таких международных проектов Госкорпорации «Росатом» как Белорусская АЭС, АЭС «Пакш-2», АЭС «Эль-Дабаа», АЭС «Ханхикиви-1» и т.д.

Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом», расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является крупнейшей в России по установленной мощности 4200 МВт и единственной с двумя типами реакторов: в работе три действующих энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и один энергоблок поколения 3+ ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт). Первый в стране энергоблок РБМК-1000 остановлен для вывода из эксплуатации 21 декабря 2018 г. Продолжается сооружение энергоблока № 2 ВВЭР-1200. Заказчик-застройщик проекта сооружения замещающих мощностей Ленинградской АЭС - АО «Концерн Росэнергоатом»; генеральный проектировщик - АО «АТОМПРОЕКТ», генеральный подрядчик - АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».