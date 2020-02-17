Правительство поддержало льготы для инвесторов в Арктике

Правительство РФ поддержало четыре законопроекта о льготах для инвесторов в Арктике, которые позволят реализовать якорные проекты в регионе. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Считаю, что на последнем заседании правительства были рассмотрены и поддержаны четыре законопроекта, которые после принятия откроют реальную возможность реализации якорных проектов в Арктике, в частности "Роснефти" и других наших добывающих компаний, что очень важно", - сказал Борисов. Он отметил, что новые условия работы в Арктике "дадут прирост темпам экономики страны".

Борисов впервые докладывал Путину по вопросам ТЭК, которые он курирует после назначения нового состава правительства в РФ в конце января. Он сообщил главе государства, что дал себе три месяца "для полного возможного погружения" в вопросы отрасли.

Пакет документов о льготах для инвесторов в Арктике в начале февраля был внесен в Госдуму.

Так, инициатива предусматривает снижение до 5% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) сроком на 15 лет для проектов добычи нефти на шельфе, ставка по НДПИ 0% в течение 12 лет для производства сжиженного газа и газохимии, нулевая ставка НДПИ в течение первых 12 лет с поэтапным выходом на полную ставку с 13 года по 17 год для новых нефтяных провинций в Восточной Арктике. Предусмотрены льготы и для иных проектов, в частности, нулевая ставка налога на прибыль в течение 10 лет.

Один из документов предлагает льготы только для совместного проекта "Восток ойл", "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова по освоению месторождений Таймыра. Законопроект предполагает обнуление НДПИ для новых проектов "Роснефти" (Лодочное, Сузунское, Тагульское месторождения Ванкорского кластера, последние два уже разрабатываются), налоговый вычет по НДПИ для Ванкорского месторождения (в 2018 году там добыто более 21 млн т нефти) на сумму инвестиций и другие послабления.

Выпадающие доходы федерального бюджета с учетом получения дополнительных налогов в виде поступлений по налогу на прибыль организаций составят около 100 млрд руб. в год. При этом суммарный положительный эффект для бюджетов бюджетной системы РФ от предоставления налогового вычета по НДПИ на период реализации проектов по разработке месторождений углеводородного сырья в Арктической зоне составит 1,9 трлн руб., говорится в пояснительной записке к законопроектам.

Поддержка производителей

Правительство разработает меры поддержки отечественных производителей при реализации нацпроектов и инвестпрограмм госмонополий.