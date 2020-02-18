АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (входит в Группу ПАО «РусГидро») в рамках исполнения инвестиционных обязательств планирует в 2020 году вести 348 МВА новой мощности и 902 километра линий электропередачи.

В каждом из пяти дальневосточных регионов присутствия ДРСК совместно с органами власти определены значимые приоритетные проекты, направленные на создание инфраструктуры для резидентов ТОР, бизнеса, жилищного строительства и социальной инфраструктуры.

Так, в первом полугодии 2020 года в Амурской области и на юге Якутии будет завершен масштабный проект по подключению объектов газотранспортной системы «Сила Сибири», будут сданы три подстанции классом напряжения 110 и 220 кВ, а также ВЛ-110 кВ для компрессорных станций газопровода. Также в Амурской области для обеспечения бесперебойного электроснабжения водозабора «Амурский» и аэропорта г. Благовещенск планируется построить линию 35 кВ «Игнатьево – Водозабор». В текущем году будут завершены мероприятия по строительству энергообъектов для ТОР «Белогорск».

В Приморье ДРСК ведёт строительство электросетевых объектов для интегрированной развлекательной зоны «Приморье». Работы выполняются в рамках договора технологического присоединения между АО «ДРСК» и АО «Корпорация развития Приморского края».

В планах ДРСК, в связи с возросшей потребностью в дополнительной мощности, выполнение реконструкции подстанции 35/6 кВ «СДВ» в Хабаровске, от которой осуществляется электроснабжение новых жилых кварталов с перспективой активной застройки. Также, с целью обеспечения более качественного электроснабжения потребителей, будут проведены работы по расширению подстанции 35/10 кВ «Тишкино» в Ванинском районе Хабаровского края.

В ЕАО ДРСК продолжит реконструкцию подстанции 110/35/10 кВ «Ленинск» для обеспечения электроснабжения объектов трансграничного мостового перехода Нижнеленинское ­– Тунцзян и прилегающей к нему инфраструктуры.

В 2019 году компания полностью выполнила взятые обязательства по освоению инвестиционной программы – осуществила технологическое присоединение ряда объектов магистрального газопровода «Сила Сибири» в Амурской области и на юге Якутии, обеспечила электроснабжение трансграничных мостовых переходов через реку Амур в Амурской области и ЕАО. В Приморье выполнены мероприятия по строительству объектов электроснабжения ТОСЭР «Большой Камень» и построены заходы ЛЭП 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ Лазурная от ЛЭП 110 кВ Океан-Горностай с целью подключения к электроснабжению участков, выделяемых в рамках программы поддержки многодетных семей. В Амурской области осуществлены мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств объектов ТОСЭР «Белогорск» по I и II этапам.

Ввод производственных мощностей в 2019 году составил 214,7 МВА, построено и введено в эксплуатацию 943 километра линий электропередачи. Для сравнения, этой мощности достаточно для электроснабжения такого города, как Благовещенск Амурской области.