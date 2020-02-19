Производитель досмотрового и медицинского оборудования компания "Диагностика-М", а также разработчик высокотехнологичного IT-оборудования компания IVA Technologies стали резидентами особой экономической зоны "Технополис "Москва".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы в среду, "Диагностика-М" занимается разработкой и производством инновационного досмотрового оборудования, систем и комплексов обеспечения безопасности, высокотехнологичных систем неразрушающего контроля и диагностики, а также медицинских систем на основе рентгеновского излучения.

"Инвестиции резидента в проект составят свыше 107 млн рублей, будет создано 142 новых рабочих места со средней заработной платой 85,6 тыс. рублей. Статус резидента "Технополиса "Москва" даст предприятию возможность пользоваться современной инфраструктурой ОЭЗ, а также получать поддержку от правительства Москвы – налоговые льготы, льготные ставки на аренду и выкуп земли", – прокомментировал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

"Диагностика-М" 28 лет является одним из лидеров не только отечественного (доля компании на рынке досмотрового рентгеновского оборудования около 60%), но и мирового рынка систем по обеспечению антитеррористической безопасности. Оборудование предприятия используется во многих странах: в крупнейших аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в работе почтовых и таможенных служб, на стадионах и в местах проведения массовых мероприятий и на других объектах, требующих высокого уровня защиты.

В новом статусе столичный производитель телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения IVA Technologies займется разработкой программных компонентов специализированных микропроцессоров для ускорения расчета нейронных сетей (TPU), одного из способов реализации искусственного интеллекта.

"Налоговый режим ОЭЗ Москвы поможет компании больше вкладывать в инновационные разработки, а городу даст новые высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места. В частности, инвестиции предприятия в реализацию данного проекта составят не менее 40,6 млн рублей, будет создано 40 новых рабочих мест для высококвалифицированных кадров. Стоит отметить, что средняя заработная плата на предприятии составит свыше 150 тыс. рублей в месяц", – отметил Прохоров.

Вторым направлением деятельности компании на территории ОЭЗ станет разработка нового поколения систем хранения данных, позволяющих существенно снизить стоимость владения (ТСО), с повышенным уровнем отказоустойчивости решения – критически важного фактора для любой системы хранения данных.

Кроме того, статус резидента ОЭЗ получил производитель оборудования для электроснабжения ООО "Интертрансстрой", которое создаст собственное производство на юго-востоке столицы.

Инвестиции в проект по локализации производства на территории ОЭЗ составят 250 млн рублей. Будет создано 89 рабочих мест со средней заработной платой свыше 92 тыс. рублей".

Компания производит блочные комплектные трансформаторные подстанции и сопутствующее оборудование для электроснабжения объектов военного, транспортного, промышленного и гражданского назначения. В линейку компании также входят комплектные распределительные устройства и камеры сборного одностороннего обслуживания.

Статус резидента ОЭЗ дает право на налоговые льготы и уменьшает объем других обязательных платежей, общее снижение нагрузки для резидента зоны может достигать 47%.