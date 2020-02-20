В прошлом году специалисты служб изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Саратовские сети» проверили техническое состояние 10 192 единиц электросетевого оборудования напряжением от 6 до 110 кВ. С целью получения наиболее объективной информации энергетики используют современные методы неразрушающего контроля – виброакустический, тепловизионный, ультрафиолетовый, ультразвуковой и др.

Разнообразие методик обусловлено различными задачами, составом оборудования и характером выявляемых дефектов. Широкий спектр применяемых технологий позволяет обнаружить возникающие дефекты на ранних стадиях, своевременно остановить их развитие и исключить риск технологических нарушений в электрических сетях.

Виброакустический контроль опорно-стержневой изоляции 110 кВ проводится мобильным индикаторным комплексом МИК-1. Для ультразвуковой дефектоскопии фарфоровых покрышек маломасляных выключателей типа ВМТ-110 используется прибор УДС 2ВФ-ЦИОМ-ЭП. Ультрафиолетовый контроль подвесной изоляции ведется с помощью дефектоскопа Corocam 504.

Тепловизионная технология позволяет определять дефекты оборудования, преобразуя инфракрасное излучение в оптический спектр. Обследование оборудования проводится без вывода его из работы и перерывов в электроснабжении потребителей. С использованием тепловизоров энергетики за минувший год проверили 3 087 электросетевых объектов, включая воздушные линии электропередачи и трансформаторные подстанции 6-110 кВ.

Диагностика и испытание кабельных линий 6-110 кВ ведется передвижными лабораториями, оснащенными необходимым оборудованием. В 2019 году энергетики обследовали 85 кабельных линий 6-110 кВ.

Контроль параметров маслонаполненного оборудования осуществляется путем физико-химической и хроматографической диагностики. Химические лаборатории филиала выполнили 3 168 хроматографических и физико-химических анализов трансформаторного масла.

Данные, собранные в ходе обследования электросетевого оборудования, учитываются при формировании ремонтной и инвестиционной программ филиала «Саратовские сети».