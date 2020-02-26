Энергетики Славянского филиала компании «Россети Кубань» уже приступили к реализации ремонтной программы 2020 года в Славянском, Темрюкском и Красноармейском районах края. Специалисты произведут ремонт оборудования на 209 трансформаторных подстанциях, заменят 81 тысячу выключателей и 184 разъединителей на питающих центрах.

В целях профилактики аварийных ситуаций на линиях электропередачи продолжится работа по расчистке охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности. В этом году запланирована расчистка трасс на территории свыше 43 га, а также ремонт 535 км воздушных линий различного уровня напряжения. Кроме того, славянские энергетики заменят более семи тысяч изоляторов на высоковольтных линиях и отремонтируют 21 трансформатор.

— Ежегодный ремонт и техобслуживание оборудования является важнейшим направлением деятельности любого поставщика услуг, — говорит Главный инженер Славянского филиала компании «Россети Кубань» Алексей Котенко. — А для энергетиков это и вовсе жизненная необходимость. Качественно и в срок проведённая ремонтная кампания не только обеспечивает бесперебойное электроснабжение потребителей, но и позволяет значительно снизить количество технологических нарушений в работе оборудования. Не удивительно, что мы выделяем на это огромные ресурсы и большую часть нашего внимания.

Перечень запланированных мероприятий в рамках ремонтной кампании 2020 года включает ремонт трансформаторных подстанций, замену устаревших линий электропередачи, а также обновление знаков безопасности и диспетчерских наименований на энергообъектах. Комплекс проводимых ремонтных работ позволит повысить уровень надёжности электроснабжения потребителей Славянского, Темрюкского и Красноармейского районов и обеспечить качественное электроснабжение бытовых, а также и производственных потребителей на подведомственной территории.